El nuevo Virtua Fighter busca realidad en vez de realismo

Si bien la información sobre el nuevo Virtua Fighter desarrollado por Ryu Ga Gotoku Studio es escaza, poco a poco se va conociendo un poco más de la filosofía que tiene el proyecto. Ya que, en una entrevista para el medio Automaton, Riichiro Yamada —productor del nuevo proyecto de Virtua Fighter— ha descrito el enfoque del proyecto, destacando una clara prioridad: la jugabilidad por encima del estilo visual.

El jugador debe tener el control absoluto

El productor del nuevo proyecto de Virtua Fighter —en la entrevista— aborda directamente una frustración común entre los jugadores veteranos del género: el conflicto entre la presentación realista y la precisión de frames inherente al género de lucha. “Nuestra filosofía rectora es no añadir nada innecesario a la jugabilidad. Creo que en un juego de pelea, cualquier cosa que detenga el control del jugador, incluso por un momento, en aras del estilo visual, es inaceptable.”

El productor, también señaló que las únicas instancias donde se permitirá un énfasis visual son aquellas que no interfieran con la jugabilidad, como las animaciones de K.O. Esto debido a que oponente ya ha sido derrotado. Esto hace que este sea el momento indicado para integrar elementos de presentación más impactantes, similar a lo que mostró Ryu Ga Gotoku durante EVO 2025.

El nuevo Virtua Fighter también busca una coherencia narrativa

Yamada explicó que la dificultad residía en lograr un equilibrio entre una apariencia creíble y el atractivo visual. Esto requirió decidir hasta qué punto exagerar los atributos de los luchadores para que se vieran “heroicos” y “geniales”, sin cruzar la línea del “realismo”. El resultado de este proceso, según el productor, ha sido un punto medio exitoso, ejemplificado en el diseño de Akira, quien luce “rudo, pero genial”.

Yamada también comentó que el luchador Wolf Hawkfield sirve como un ejemplo principal de la idea que tiene el equipo. En su nueva versión, Hawkfield ha sido diseñado explícitamente como un luchador profesional estadounidense completo. Este es un detalle que se buscaba que fuese más claro que en entregas anteriores. El nuevo diseño se alinea con una explicación narrativa de por qué adoptó el estilo de lucha libre profesional estadounidense. Ya que, este es un estilo más acorde para él, a diferencia del pro wrestling japonés (UWF) que inspiró su diseño original. Yamada concluyó que esta tendencia continuará con el resto del elenco. De esta manera, asegurando que el diseño de cada personaje reflejará su identidad para aportar un “sentido de realidad” al juego.

Fuente: Automaton