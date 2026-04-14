El pandemonium llega a League of Legends con skins «diabólicas» para Vayne, Annie, Shaco y Kindred en el acto 1 de la temporada 2

Cuando League of Legends reciba el parche de actualización 26.09 tendrá comienzo el acto 1 de la temporada 2, llamado apropiadamente ‘Pandemonium’ gracias a los nuevos aspectos o skins de temática «demoniaca» que van a recibir personajes como Vayne, Annie, Shaco y Kindred. Vamos a conocerlos.

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Estas skins fueron reveladas en el tráiler de jugabilidad de la temporada. Pueden verlo a continuación con doblaje a español latino, cortesía del canal oficial del juego para Latinoamérica en YouTube.

También les tenemos el espectacular ‘arte splash’ de todos los nuevos aspectos a continuación.

Pueden ver más de estas skins en acción gracias al canal SkinSpotlights.

Como ya mencionamos, las skins Annie Pandemonium, Kindred Pandemonium, Shaco Pandemonium Prestigioso y Vayne Maleficio Demoniaco llegarán a League of Legends cuando el acto I de la temporada 2 llegue con el parche 26.09 el miércoles 29 de abril de 2026.

El aspecto Prestigioso se Shaco se puede conseguir completando el pase de batalla del acto I de la temporada 2. Las demás estarán a la venta en la tienda. Si no pueden esperar para probarlas, ya deberían estar disponibles en el PTB (servidor de pruebas) de la nueva versión.

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