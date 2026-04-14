Videojuegos

El pandemonium llega a League of Legends con skins «diabólicas» para Vayne, Annie, Shaco y Kindred en el acto 1 de la temporada 2

Castlevayne

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Cuando League of Legends reciba el parche de actualización 26.09 tendrá comienzo el acto 1 de la temporada 2, llamado apropiadamente ‘Pandemonium’ gracias a los nuevos aspectos o skins de temática «demoniaca» que van a recibir personajes como Vayne, Annie, Shaco y Kindred. Vamos a conocerlos.

Estas skins fueron reveladas en el tráiler de jugabilidad de la temporada. Pueden verlo a continuación con doblaje a español latino, cortesía del canal oficial del juego para Latinoamérica en YouTube.

- Publicidad -

También les tenemos el espectacular ‘arte splash’ de todos los nuevos aspectos a continuación.

Pueden ver más de estas skins en acción gracias al canal SkinSpotlights.

Como ya mencionamos, las skins Annie Pandemonium, Kindred Pandemonium, Shaco Pandemonium Prestigioso y Vayne Maleficio Demoniaco llegarán a League of Legends cuando el acto I de la temporada 2 llegue con el parche 26.09 el miércoles 29 de abril de 2026.

El aspecto Prestigioso se Shaco se puede conseguir completando el pase de batalla del acto I de la temporada 2. Las demás estarán a la venta en la tienda. Si no pueden esperar para probarlas, ya deberían estar disponibles en el PTB (servidor de pruebas) de la nueva versión.

Más juegos de Riot Games

2XKO: Riot presenta a Akali y confirma su fecha de lanzamiento
 2XKO: Riot presenta a Akali y confirma su fecha…
Braum, Zac, Vladimir, Sivir y Maestro Yi recibirán nuevas skins en League of Legends en abril de 2026
 Braum, Zac, Vladimir, Sivir y Maestro Yi recibirán…
Primeras noticias sobre los torneos MSI y Worlds 2026 de League of Legends
 Primeras noticias sobre los torneos MSI y Worlds…
Todo lo que deben saber sobre el torneo VCT Americas 2026 Stage 1 de Valorant: fecha, equipos, horarios y más
 Todo lo que deben saber sobre el torneo…
Estas son las divertidas skins del día de los inocentes para Swain, Blitzcrank, Sejuani, Vex, Tahm y Mordekaiser en League of Legends
 Estas son las divertidas skins del día de…
El chat de voz en equipo sí llegará a League of Legends, los desarrolladores explican por qué se está demorando tanto
 El chat de voz en equipo sí llegará…

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC

Más de:
League of Legends League of Legends
Mouse: P.I. For Hire – Reseña (PC)
El inmenso mapa de la región Kanto en Japón para Forza Horizon 6
El pasado de Warhammer en los videojuegos ha sido salvado por una nueva colección con 20 juegos viejos de la franquicia
Cómo conseguir las tarjetas de acceso a las bóvedas de Los Siete y del Rey de Hielo en Fortnite
Skate. anuncia una colaboración con Nike SB, nuevas zapatillas, evento y todas las novedades en desarrollo para la Isla de Grom
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Mouse: P.I. For Hire – Reseña (PC)
No hay comentarios

Lo último

Todo sobre la llegada de la Gata Negra a Marvel Rivals y las novedades de la temporada 7.5
Videojuegos
Los tres Pokémon iniciales de Johto llegarán pronto a Pokémon Unite, estos son sus roles y fechas de lanzamiento
Videojuegos
Bloodborne: ni un remake ni una secuela, Sony anuncia una película animada con clasificación R
Cine y TV
El estreno de Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity está cerca, los primeros tres episodios llegarán a salas de cine
Anime y Manga