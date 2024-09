El payaso de Terrifier y los sonrientes de Smile 2 llegan a Call of Duty: Warzone y MWIII en la temporada 6

Podemos decir que no encajan con la estética bélica de los juegos, pero a estas alturas ya han habido tantos ‘crossovers’ que no importa. El evento de Halloween ‘La maldición’ estará de regreso en Call of Duty: Warzone y MWIII durante la temporada 6 de 2024, la cuál ya tiene fecha de inicio, con invitados especiales como Michael Myers de Halloween, Sam de Trick or Treat, Art el payaso de Terrifier, Daryl Dixon de The Walking Dead, y los sonrientes de Smile 2.

Pueden ver el tráiler de la nueva temporada a continuación.

¿Cuál es la fecha de inicio de la temporada 6 de Call of Duty: Warzone y MWIII?

La temporada empezará el miércoles 18 de septiembre de 2024 a las 11:00 a.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador).

Nuevos mapas y modos de juego (MWIII)

Drive Thru (6v6)

(6v6) Mad Cow (6v6)

Cinco nuevas variantes de Shipment (6v6).

Arena

Stay High

Bit-Ment

Ghost Ship

Sunny

Los nuevos modos de juegos que tendremos disponibles al comienzo de la temporada 6 en Call of Duty: Modern Warzone III serán:

Hordepoint

Arcade

Mutación

Infectados

Nuevas armas (MWIII y Warzone)

Rifle de batalla DTIR 30-06 (pase de batalla gratuito)

(pase de batalla gratuito) LMG Kastov LSW (pase de batalla gratuito)

Otras novedades en Warzone

Variante infernal del mapa Isla Rebirth

Zombie Royale estará de regreso con un mapa nocturno especial en Vondel

El modo por escuadrones ‘Purgatorio’ estará disponible por tiempo limitado

Skins de Terrifier, Halloween y Smile 2 en Call of Duty