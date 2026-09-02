Videojuegos

El PC Gaming Show «Tokyo Direct» desde TGS 2026 ya tiene fecha y aquí contamos cómo verlo

Conoce cuándo es y cómo ver la transmisión que revelará las últimas novedades para los jugadores de PC des TGS 2026.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Tokyo Game Show 2026 está a la vuelta de la esquina y —recientemente— Capcom, SEGA y Bandai Namco ya PC Gamer anunció de manera oficial la llegada del PC Gaming Show Tokyo Direct 2026, una transmisión que formará parte de los eventos con anuncios del TGS 2026. Esta presentación presentará novedades, reportajes —directamente desde la feria— y entrevistas con desarrolladores en sus propios estands.

¿Cuándo y cómo ver el PC Gaming Show "Tokyo Direct" desde TGS 2026?

El evento durará 90 minutos y contará con la presentación de Frankie Ward, acompañada por Wesley Fenlon en la cobertura desde la feria. Durante el programa se mostrarán más de 35 juegos. Entre las compañías confirmadas que tendrán anuncios durante el PC Gaming Show «Tokyo Direct» desde TGS 2026 se encuentran Atari, Devolver Digital y New Blood Interactive. Asimismo, los espectadores podrán ver avances exclusivos, estrenos mundiales y vistazos a fondo de títulos como Stronghold 4 de Firefly Studios, Virtue and a Sledgehammer y el juego de terror Tenebris Somnia.

- Publicidad -

¿Cuándo y cómo ver el PC Gaming Show «Tokyo Direct» desde TGS 2026?

¿Cuándo y cómo ver el PC Gaming Show "Tokyo Direct" desde TGS 2026?

El PC Gaming Show «Tokyo Direct» desde TGS 2026 está programada para el 20 de septiembre a las 10:00 a. m. en México, 11:00 a. m. en Colombia, 1:00 p. m. en Argentina y 6:00 p. m. en España. Para que nadie se pierda las sorpresas del show, la transmisión completa podrá seguirse en vivo desde los canales oficiales habilitados para sintonizar el evento incluyen YouTube, Twitch, Twitter, Facebook y Steam.

¿Cuándo es Tokyo Game Show 2026?

El Tokyo Game Show 2026 se celebrará del 17 al 21 de septiembre de 2026 en el centro de convenciones Makuhari Messe, ubicado en Chiba, Japón. En esta edición, el evento conmemora su trigésimo aniversario y se extenderá por primera vez a lo largo de cinco días. No obstante, las jornadas del 17 y 18 de septiembre estarán reservadas para negocios o eventos a puertas cerrada de la industria. Mientras tanto, del 19 al 21 de septiembre el acceso estará abierto al público general.

🗼

Más sobre el Tokyo Game Show 2026

Capcom en Tokyo Game Show 2026: anuncios, fecha de la transmisión especial y los todos los juegos que estarán en la feria
 Capcom en Tokyo Game Show 2026: anuncios, fecha…
Tokyo Game Show 2026: SEGA y Atlus anuncian los juegos que llevarán
 Tokyo Game Show 2026: SEGA y Atlus anuncian…
Tokyo Game Show 2026: estos son todos los juegos que llevará Bandai Namco a la feria
 Tokyo Game Show 2026: estos son todos los…

Fuente: PC Gamer

Avatar Legends: The Fighting Game, todas las notas del parche de actualización de septiembre (2026)
Rebounder es un juego de plataformas estilo ‘Kaizo Mario’ que será publicado por los creadores de Peak
Estos son los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en la primera mitad de septiembre de 2026
Nintendo Switch Online agrega Ninja Gaiden 3: The Ancient Ship of Doom, Ikari Warriors y R.C. Pro-Am 2
Ace Combat 8: Wings of Theve muestra el modo multijugador en línea más grande en la historia de la serie
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Avatar Legends: The Fighting Game, todas las notas del parche de actualización de septiembre (2026)
No hay comentarios

Lo último

Masami Kurumada, creador de Saint Seiya, ha sido estafado y demandará a los culpables por más de 18 millones de dólares
Anime y Manga
Razer Prio es un control dedicado para dispositivos móviles, compacto y resistente
Tecnología
Los peluches de Frog, Robo y Nu de Chrono Trigger ya se pueden reservar, con otra buena cantidad de productos
Cultura POP
JoJo’s Bizarre Adventure: fecha de estreno de los 11 episodios de la parte 2 y 3 de Steel Ball Run
Anime y Manga