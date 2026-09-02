El PC Gaming Show «Tokyo Direct» desde TGS 2026 ya tiene fecha y aquí contamos cómo verlo

Tokyo Game Show 2026 está a la vuelta de la esquina y —recientemente— Capcom, SEGA y Bandai Namco ya PC Gamer anunció de manera oficial la llegada del PC Gaming Show Tokyo Direct 2026, una transmisión que formará parte de los eventos con anuncios del TGS 2026. Esta presentación presentará novedades, reportajes —directamente desde la feria— y entrevistas con desarrolladores en sus propios estands.

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El evento durará 90 minutos y contará con la presentación de Frankie Ward, acompañada por Wesley Fenlon en la cobertura desde la feria. Durante el programa se mostrarán más de 35 juegos. Entre las compañías confirmadas que tendrán anuncios durante el PC Gaming Show «Tokyo Direct» desde TGS 2026 se encuentran Atari, Devolver Digital y New Blood Interactive. Asimismo, los espectadores podrán ver avances exclusivos, estrenos mundiales y vistazos a fondo de títulos como Stronghold 4 de Firefly Studios, Virtue and a Sledgehammer y el juego de terror Tenebris Somnia.

¿Cuándo y cómo ver el PC Gaming Show «Tokyo Direct» desde TGS 2026?

El PC Gaming Show «Tokyo Direct» desde TGS 2026 está programada para el 20 de septiembre a las 10:00 a. m. en México, 11:00 a. m. en Colombia, 1:00 p. m. en Argentina y 6:00 p. m. en España. Para que nadie se pierda las sorpresas del show, la transmisión completa podrá seguirse en vivo desde los canales oficiales habilitados para sintonizar el evento incluyen YouTube, Twitch, Twitter, Facebook y Steam.

¿Cuándo es Tokyo Game Show 2026?

El Tokyo Game Show 2026 se celebrará del 17 al 21 de septiembre de 2026 en el centro de convenciones Makuhari Messe, ubicado en Chiba, Japón. En esta edición, el evento conmemora su trigésimo aniversario y se extenderá por primera vez a lo largo de cinco días. No obstante, las jornadas del 17 y 18 de septiembre estarán reservadas para negocios o eventos a puertas cerrada de la industria. Mientras tanto, del 19 al 21 de septiembre el acceso estará abierto al público general.

Fuente: PC Gamer