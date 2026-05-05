El perro del meme «This is fine» ya tiene su propio videojuego y luce muy bien

A comienzos de 2013, el artista KC Green publicó la entrega #648 de su webcómic Gunshow, titulada «The pills are working» («Las pastillas están funcionando»). En este vemos a un perro con sombrero tomando una bebida en medio de un incendio y diciendo «This is fine» («Esto está bien»), solo para quemarse en el fuego. Los dos primeros páneles de esta obra se convirtieron en uno de los memes más populares y propagados de internet y uno de los pocos que ha sobrevivido a la prueba del tiempo. Hoy en día sigue siendo usado y ahora, más de 13 años después, este meme tiene su propio videojuego oficial.

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This is Fine: Maximum Cope es un juego de plataformas en 2D con estilo ‘Metroidvania’ (un solo mapa interconectado en el que las habilidades que ganamos sirven para alcanzar nuevas áreas) desarrollado por el estudio independiente Hero Concept y distribuido por Numskull Games. Tiene la licencia oficial de KC Green para usar su personaje y a continuación pueden ver su tráiler, acompañado de música de The Living Tombstone.

¿Cuánto tendremos que esperar para jugar este título? Absolutamente nada. This is Fine: Maximum Cope salió a la venta el 1 de mayo de 2026 y ya lo podemos encontrar disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam, donde además tiene una demo gratuita.

En este juego tenemos que recorrer una especie de parque de diversiones en decadencia que parece estar formado por versiones surrealistas y peligrosas de los miedos y preocupaciones del perro protagonista.

Los juegos basados en memes son muy comunes, pero la mayoría de ellos suelen ser ‘shovelware’ (juegos basura) que simplemente tratan de aprovecharse de un nombre reconocible y una tendencia popular. This is Fine: Maximum Cope definitivamente es diferente y parece ser un ‘metroidvania’ divertido y con muy buen arte.

Por cierto, ¿sabían que tres años después de crear este popular meme, su creador sacó otra versión?