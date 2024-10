Durante este año hemos conocido mucha información sobre Persona 5: The Phantom X, el juego para PC y dispositivos móviles de la franquicia de Atlus desarrollada por Perfect World Games. Ahora, la noticia proviene desde la base de datos de Steam. Ya que, el playtest de Persona 5: The Phantom X ha aparecido en SteamDB. Esto significa que en los próximos meses —o con suerte semanas— Atlus y Perfect World Games podrían anunciar las fechas de preinscripción para la prueba de Persona 5: The Phantom X. Esto es lo mismo que Atlus, ha hecho durante el 2023 y 2024 en China y Japón antes de lanzar de manera oficial el juego para dispositivos móviles ambientado en el universo de Persona 5.

Perfect World Games agregó a SteamDB el juego Persona 5: The Phantom X el 15 de octubre y hoy ha actualizado la app, según el historial de la base de datos de Steam.

¿Cómo es el juego para celulares y PC Persona 5: The Phantom X?

Agunos de los trabajos del juego original estarán presentes en Persona 5: The Phantom X.

Persona 5: The Phantom X es un juego completamente basado en el mundo de Persona 5 y ambientado en Tokio, el cual cuenta con una historia original y un nuevo grupo de Ladrones Fantasma de Corazones. El estilo y la jugabilidad básica del juego original se conservan, mientras que los gráficos —por lo visto en los primeros trailers de Persona 5: The Phantom X— han recibido mejoras. Adicionalmente, según el desarrollador, la experiencia del usuario y la presentación se han optimizado para los usuarios de dispositivos móviles.

El juego se centra en el tema del «deseo» y cuenta la historia de estudiantes que han despertado a sus «Personas». Al igual que en Persona 5, los personas principales enfrentarán dificultades juntos y contarán con la ayuda de Igor. Los jugadores asumirán el papel de un estudiante y deberán asistir a clases durante el día. Después de clases, como en el juego original, los jugadores podrán gastar su tiempo libre participando en actividades como béisbol o incluso ver películas con amigos. Adicionalmente, después de clases pueden infiltrarse en Mementos o en palacios con diferentes temas y usar sus Personas para participar en batallas contra los enemigos que se encuentren en su camino.

¿En qué dispositivos estará disponible Persona 5: The Phantom X?

El nuevo tráiler de Persona 5: The Phantom X revela que también podremos acceder a un minijuego de ritmo.

Persona 5: The Phantom X estará disponible en PC y celulares iOS y Android. Ahora, solo resta esperar a un anuncio oficial de Atlus y Perfect World Games para conocer cuándo podremos probar en nuestra región de manera oficial Persona 5: The Phantom X, el esperado juego para dispositivos móviles del exitoso RPG de Atlus.

Fuente: SteamDB