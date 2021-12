El Poporo de Oro 2021: los juegos nominados por los editores [Parte 3]

En nuestra primera entrega de nominados a El Poporo de Oro 2021 conocimos los candidatos en las categorías de mejor compilación, RPG, plataformas, juego de acción y FPS. Continuamos con otra ronda de enlistados por los editores, después de abrir votaciones para las categorías públicas en las que puedes votar a través de este enlace.

La gran mayoría de títulos en esta lista son juegos que cuentan con reseña en GamerFocus, por ende tenemos autoridad editorial para sopesarlos y votar entre los elegidos. Si algún juego de renombre no hace parte de los nominados, la razón más común es que no haya sido reseñado por nosotros, pero eso no lo excluye de ser incluido.

Mejor juego de aventura de 2021

El Poporo de Oro 2021: mejores juegos de aventura nominados

Es uno de los géneros más populares en la industria y en 2021 no fue la excepción. Las tres plataformas principales recibieron dignos contendientes cargados de aventuras plenas por mundos fantásticos, espaciales y futuristas, igualmente llenos de naturaleza a su modo.

Estos son nuestros candidatos a mejor juego de aventura de 2021:

Mejor remasterización / remake de 2021

El Poporo de Oro 2021: mejores remasterizaciones / remakes nominados

Cuatro remasterizaciones y un remake hacen parte de esta categoría en la que brilla el pasado resucitado. Algunas correcciones en el control, resolución en alta definición y mejoras en calidad de vida benefician a estos nominados. Apenas para darles una segunda oportunidad.

Estos son nuestros candidatos a mejor remasterización / remake de 2021:

Mejor título multijugador de 2021

El Poporo de Oro 2021: mejores títulos multijugador nominados

Cuando hablamos de multijugador, tanto representantes de modos online como local son incluidos en esta misma categoría. De ahí que varíen sus estilos y temáticas, pero todos comparten el factor común de generar altas dosis de diversión en comunidad.

Estos son nuestros candidatos a mejor título multijugador de 2021:

Mejor juego de conducción / deportes de 2021

El Poporo de Oro 2021: mejores juegos de conducción / deportes nominados

Fue un buen año para los títulos de conducción y cada plataforma tuvo el suyo, mientras que en deportes no falta el fútbol y, para sorpresa de todos, el golf. Mientras uno de ellos opta por el fotorrealismo, otro par se van por un estilo arcade con altas dosis de adrenalina y velocidad.

Estos son nuestros candidatos a mejor juego de conducción / deportes de 2021:

Mejor historia en un juego de 2021

El Poporo de Oro 2021: juegos con mejor historia nominados

Uno de los aspectos más importantes en un videojuego además de la jugabilidad y la música. Es el componente que conecta y da sentido a la experiencia interactiva. El mismo que ayuda a comprometer a los jugadores y sumergirlos a lo que están controlando en la pantalla.

Estos son nuestros candidatos a juego con mejor historia de 2021:

¿Cuándo se revelarán los ganadores de El Poporo de Oro 2021?

La ceremonia de El Poporo de Oro 2021 se celebrará el 22 de diciembre de 2021 a las 6:00 PM (hora Colombia). La transmisión podrá verse en Facebook, Twitch y YouTube.

Índice de El Poporo de Oro 2021