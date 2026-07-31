El primer juego de Doraemon para Famicom llega 40 años después a Occidente, nunca es tarde

Más de 80 videojuegos después –en su mayoría exclusivos– protagonizados por Doraemon, el icónico personaje japonés, su primer juego para Famicom titulado simplemente Doraemon, desarrollado por Hudson Soft y lanzado en Japón en 1986, es el último lanzamiento de la serie retro Console Archives de Hamster Corporation. Console Archives: Doraemon ya está disponible para PS5 y Switch 2 a un precio de $8 USD.

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Lanzada originalmente en febrero, Console Archives es una serie complementaria de la serie Arcade Archives de Hamster, que comenzó hace 12 años y lleva nueve de ellos publicando juegos arcade retro semanalmente. Console Archives se centra en juegos lanzados para consolas caseras. Hasta ahora, la serie solo ha incluido juegos de Famicom/NES y PlayStation.

Doraemon es una aventura de acción que a su vez consta de tres juegos completamente independientes. El primero es un juego de exploración con vista cenital y plataformas de desplazamiento lateral, el segundo es un juego de disparos y el tercero es una aventura submarina de desplazamiento lateral. Los lanzamientos de Console Archives no traducen los textos del juego para mantener su esencia, por lo que resulta problemático para juegos de estrategia o RPG, injugables sin conocer el idioma japonés.

Por supuesto eso no es problema con Doraemon.