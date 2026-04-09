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El primer juego desarrollado por Game Freak está entre los tres nuevos agregados de NES para Nintendo Switch Online

No tenías que atraparlos todos.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Tres juegos clásicos de NES se suman a la membresía básica de Nintendo Switch Online para Switch y Switch 2. Estos son Pac-Man, Mendel Palace y The Tower of Druaga. Es necesario actualizar la aplicación de NES Nintendo Classics para acceder a dichos títulos. Los tres son juegos propiedad de Bandai Namco, pero Mendel Palace tiene la particularidad de ser el primer juego oficial de Satoshi Tajiri y Game Freak, antes de sospechar que crearían el estruendoso éxito llamado Pokémon. Incluso con arte de Ken Sugimori y música de Junichi Masuda. Básicamente, el éxito de Mendel Palace fue fundamental en la creación de Pokémon.

Pac-Man

Recorre laberintos, devorando bolitas mientras esquivas a los astutos fantasmas. Viaja de un extremo a otro del laberinto usando los túneles de teletransporte o come una bolita de poder para cambiar los roles y hacer vulnerables a los fantasmas. Para completar el nivel, debes comer todas las bolitas Pac-Dot del laberinto. Comprueba hasta dónde puedes llegar antes de perder todas tus vidas. Las frutas, como las cerezas y las fresas, te darán puntos extra para ayudarte a alcanzar la puntuación más alta.

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Mendel Palace

Este juego de acción, lanzado para la consola NES en 1990, presenta al protagonista Bon-Bon, cuya mejor amiga, Candy, está atrapada en su propio sueño. Para salvar a Candy, Bon-Bon deberá ser más astuto que todas las muñecas malvadas de Candy. Los juguetes que bloquean su camino pueden ser derrotados volteando paneles en los pisos y empujándolos contra las paredes. Algunos paneles también tienen efectos especiales que permiten completar las fases aún más rápido.

The Tower of Druaga

Comenzando en el primer piso, recoge la llave dentro de cada laberinto y atraviesa la puerta para avanzar al siguiente piso. Para completar el juego, debes derrotar a Druaga, el gobernante de la torre, luego avanzar al último piso y rescatar a tu querido KI. Algunos enemigos requieren varios golpes para que pierdas una vida, pero muchos te matarán al instante. Si no logras bloquear un hechizo con tu escudo, tocas el fuego o te quedas sin tiempo, perderás una vida. Si te quedas sin vidas, el juego termina. También hay tareas secretas, una por cada piso, que te recompensarán con objetos ocultos, como un pico que puede destruir paredes y botas que aumentan tu velocidad de movimiento. Necesitarás algunos de estos objetos para completar el juego; si te faltan objetos clave, morirás seguro o, al menos, tendrás que volver a un callejón sin salida y emprender un largo viaje de regreso.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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