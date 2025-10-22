El problema en Leyendas Pokémon: Z-A no son las texturas de los edificios, sino la falta de movimiento en los NPC

Ausencia de voces aparte –por lo menos en japonés e inglés, ya que pasaron 27 años para recibir textos en español latino–, una de las mayores discusiones en internet sobre Leyendas Pokémon: Z-A son las texturas planas de los edificios de ciudad Luminalia. Como por ejemplo las ventanas y balcones de la urbe. Sin embargo, aunque ciertamente apoyo que las secuencias cinematográficas pecan por falta de voces cuando fueron animadas como si las tuviesen, el verdadero pecado de Leyendas Pokémon: Z-A es que su ciudad no se sienta tan viva como debería, incluso para los propios estándares de Pokémon en la pixeladamente hermosa era 2D.

Solo hablando de los juegos de Game Freak –no los RPG 3D de Genius Sonority para GameCube–, aún las primeras generaciones de Pokémon permitían ver algunos NPC o personajes no jugables, desplazarse unos pasos de aquí para allá en rutas predefinidas para dichos ‘sprites’. Podría no ser la locura, pero ese pequeño movimiento daba la «sensación de vida». Como en todo RPG, era inevitable ver a una enorme cantidad de NPC simplemente estáticos en exteriores o interiores, esperando que el jugador se dignara a hablarles. Sin embargo, esta misma situación no se toma con la misma normalidad en Leyendas Pokémon: Z-A, donde ciudad Luminalia es el único mapa explorable.

Castelia, la primera gran ciudad de los RPG Pokémon con edificios en 3D y ocupados transeúntes.

Tener NPC completamente estáticos en esta entrega 3D simplemente no se siente bien, le arranca esa misma «sensación de vida» que hasta Pokémon Black/White exponencian en las calles de ciudad Castelia, donde ocupados ‘sprites’ y ejecutivos caminan sin parar como su verdadera inspiración de New York. Otros RPG populares con uso de fondos prerrenderizados y un «pseudo-3D» como los Final Fantasy VII/VIII/IX, también ponían a algunos de sus NPC a caminar para sumergir al jugador en la suspensión de incredulidad. Irónicamente esos fondos prerrenderizados los hacían más ‘realistas’ que un juego completamente en 3D.

No es un problema de texturas. Los mundos abiertos de Rockstar Games han generado a través del movimiento de NPC ese espíritu que pocos han logrado igualar. Antes del salto al 3D de GTA 3 –donde las texturas definitivamente eran muy inferiores a Leyendas Pokémon: Z-A por obvias razones y que es un juego de 2001–, GTA 2 en su vista cenital ya ponía a transeúntes a caminar por las calles de Anywhere City donde podíamos crear toda clase de delicioso caos. Eso y sumado a algunas frases sueltas –porque tenía voces– y los ruidos de la ciudad entre autos, maquinarias y delincuentes, convencían de que era una metrópoli digital.

La primera ciudad 3D de Pokémon fue Saffron en Super Smash Bros. de Nintendo 64.

El movimiento es lo que hace que una ciudad se sienta viva. Con afán o sin el mismo, todos tienen algún lugar al cual ir, vueltas que hacer y personas con las cuales reunirse. Suponemos que las limitaciones del primer Switch –cuya versión no cambia drásticamente pero cohibía lo que Switch 2 podría ofrecer– hacía imposible darle a cada NPC su propia ruta de motivaciones. Al fin y al cabo, Leyendas Pokémon: Z-A no es un mundo abierto como Cyberpunk 2077 y los protagonistas son los Pokémon más que los propios humanos. Son los Pokémon los que se mueven entre calles, tejados y las Zonas salvajes de ciudad Luminalia, esperando no que un entrenador se digne a hablar con ellos, sino a que les lancen Pokébolas para ser atrapados excesivamente fácil.

Hasta Pokémon Legends: Arceus ponía un poco más de reto de captura y sentido a ello, gracias al ámbito natural en el que se desarrolla. En una ciudad con varios humanos repartidos como objetos decorativos, esperábamos algo más de interacción y no solo postes de carne. Que el o la protagonista de Leyendas Pokémon: Z-A sea el único o la única en poder actuar con sigilo, correr de aquí para allá o tan solo moverse, hace de ciudad Luminalia tal vez el mayor valle inquietante de la franquicia hasta ahora. O tal vez no estamos tan equivocados y sí es un purgatorio.

