El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor, tráiler de jugabilidad localizado

Durante la pasada presentación Level-5 Vision 2024: To the World’s Children, la compañía lanzó un nuevo tráiler de Profesor Layton and the New World of Steam. Ahora Nintendo presenta el mismo avance de jugabilidad localizado en inglés y español. Este es el séptimo juego de la franquicia protagonizado por Hershel Layton, ya que Layton Brothers y Layton’s Mystery Journey están a cargo de sus hijos adoptivos. Mientras que el ‘crossover’ con Phoenix Wright es un ‘spin-off’ de la mano de Capcom.

“El desarrollo de Professor Layton and the New World of Steam avanza sin problemas”, dijo el presidente y director ejecutivo de Level-5, Akihiro Hino, durante el evento. “Junto con QuizKnock, que se unieron para diseñar los rompecabezas, nos dedicamos a crear el juego de Layton de próxima generación. Con Luke y Layton ahora en 3D, pueden mostrar actuaciones detalladas y expresivas mientras exploran un mundo cautivador. Estamos trabajando para lanzarlo en 2025, ¡así que estén atentos!”

Historia de El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor

La historia de Professor Layton and The New World of Steam está ubicada un año después de los eventos en The Unwound Future (2010). Tercer juego de la saga conocido en Europa como The Lost Future o El futuro perdido y lanzado en 2008 en Japón. Hershel Layton recibe una carta de Luke, quien ha viajado para vivir con su familia en Steam Bison, América. El joven asistente ha crecido y se encuentra con un nuevo misterio que solo el profesor le puede ayudar a resolver. Un fantasma llamado Joe «el rey pistolero» amenaza con evitar el progreso de una era industrial en el nuevo mundo.

Profesor Layton and the New World of Steam se lanzará exclusivamente para Nintendo Switch en 2025. Dato que ya conocíamos desde hace un año, todavía sin fecha específica.