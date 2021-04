El próximo juego de James Bond tiene que ser -y será- una historia original

Del mismo estudio que resucitó la franquicia de Hitman de forma espectacular con una trilogía moderna, el agente 007, James Bond, es el próximo en recibir un título que revivirá su marca en la industria de los videojuegos. IO Interactive aún tiene un largo camino de desarrollo pero es consciente de lo que debe hacer para no lanzar un clon de Hitman, sino una entrega diferente y única estelarizada por el espía británico.

Hakan Abrak, director ejecutivo de IO Interactive, confirmó que el estudio no usará la apariencia de alguno de los actores que interpretaron a Bond en el pasado. Así mismo, aunque cuentan como una influencia básica, ninguna de las películas de 007 será llevada al juego que desarrollan, en su lugar será una historia propia.

Este es el primer juego de IO basado en una licencia.

De Hitman a Bond

«Creo que para que nosotros podamos realmente abrazar este proyecto, no nos gustaría trabajar ‘mecánicamente’. No solo es porque sea una IP gigante, o un juego licenciado, y comercialmente esto es interesante… no significa nada para nosotros. Hemos tomado muchos riesgos no comerciales en el pasado. Así que necesitamos sentirlo profundo. Tiene que haber pasión, por lo mismo es muy importante que no sea la adaptación de una película. Así que no es un juego sobre un filme específico, donde hay una historia ya contada.»

Para Abrak, «es muy importante poder crear un Bond digital propio, un Bond para la industria de los videojuegos. Así que será una historia completamente original.» En EON Productions, dueña de los derechos de James Bond, estuvieron de acuerdo con la decisión.

James Bond 007: Agent Under Fire

«Estamos inspirados en toda la franquicia [películas, juegos, novelas], absorbiendo todo para crear un Bond e historia originales, pero que sea verdaderamente fiel y reconocible a lo que significa Bond. De verdad quiero crear una nueva comunidad a la que los jugadores puedan llamar como suya», concluye Abrak.

No es la primera vez que un juego de James Bond se aleja del actor oficial del momento, pues cuando EA tuvo la licencia a comienzos del nuevo milenio, lanzó un original James Bond 007: Agent Under Fire, que continuaría con los juegos James Bond 007: Nightfire y James Bond 007: Everything or Nothing, estos dos últimos adoptando la apariencia de Pierce Brosnan.

