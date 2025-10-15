El próximo juego de Ron Gilbert, Death by Scrolling, ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler

Ron Gilbert es un nombre legendario en el nombre de los videojuegos —a él debemos títulos tan geniales como Monkey Island, Freddy Fish, Pajama Sam y Thimbleweed Park— y anunció su próximo trabajo durante la pasada Gamescom ONL. Death by Scrolling es un título de acción con gráficos muy retro que abraza por completo la fiebre de los ‘roguelike’ y que estrenó un nuevo tráiler con la revelación de su fecha de lanzamiento.

Finalmente sabemos que este título saldrá a la venta el martes 28 de octubre de 2025 para PC mediante Steam. De momento no hay información sobre su posible llegada a consolas, pero ya pueden irlo agregando a su lista de deseados en la plataforma de Valve.

También pueden ver su nuevo tráiler a continuación.

Como ya dijimos, Death by Scrolling es un ‘roguelite’ de acción en el que tenemos que avanzar constantemente hacia arriba para evitar ser «eliminados por la pantalla». Cada partida es independiente y empieza desde cero, pero podemos conseguir ventajas que persisten para hacer nuestros futuros intentos más fáciles. Los desarrolladores aseguran que «tiene una metanarrativa oculta, controles precisos, pixel art impecable, una banda sonora increíble y rejugabilidad infinita».

No va a tardar mucho en llegar, así que pronto comprobaremos si lo que dice es verdad.