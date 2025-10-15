Videojuegos

El próximo juego de Ron Gilbert, Death by Scrolling, ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler

¡Que no te mate la pantalla!

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Ron Gilbert es un nombre legendario en el nombre de los videojuegos —a él debemos títulos tan geniales como Monkey Island, Freddy Fish, Pajama Sam y Thimbleweed Park— y anunció su próximo trabajo durante la pasada Gamescom ONL. Death by Scrolling es un título de acción con gráficos muy retro que abraza por completo la fiebre de los ‘roguelike’ y que estrenó un nuevo tráiler con la revelación de su fecha de lanzamiento.

Finalmente sabemos que este título saldrá a la venta el martes 28 de octubre de 2025 para PC mediante Steam. De momento no hay información sobre su posible llegada a consolas, pero ya pueden irlo agregando a su lista de deseados en la plataforma de Valve.

- Publicidad -

También pueden ver su nuevo tráiler a continuación.

Como ya dijimos, Death by Scrolling es un ‘roguelite’ de acción en el que tenemos que avanzar constantemente hacia arriba para evitar ser «eliminados por la pantalla». Cada partida es independiente y empieza desde cero, pero podemos conseguir ventajas que persisten para hacer nuestros futuros intentos más fáciles. Los desarrolladores aseguran que «tiene una metanarrativa oculta, controles precisos, pixel art impecable, una banda sonora increíble y rejugabilidad infinita».

No va a tardar mucho en llegar, así que pronto comprobaremos si lo que dice es verdad.

Más juegos indies en GamerFocus

 El próximo juego de Ron Gilbert, Death by…
Ball x Pit – Reseña (PS5)
El excelente 1000xResist finalmente llegará a PS5, Xbox…
El juego de terror y acción Silly Polly…
Bye Sweet Carole – Reseña (PS5)
El juego de «patinaje sobrenatural» Skate Story ya…
Roblox Códigos de Restaurant Tycoon 3 (Octubre 2025)
Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe en octubre de 2025
Ball x Pit – Reseña (PS5)
El excelente 1000xResist finalmente llegará a PS5, Xbox y a Game Pass
GOG reveló que Capcom no quería relanzar los Resident Evil clásicos
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Roblox Restaurant Tycoon clientes restaurante Roblox Códigos de Restaurant Tycoon 3 (Octubre 2025)
No hay comentarios

Lo último

Erik Feig liderada Arena SNK Studios, empresa que busca llevar KOF y Fatal Fury al anime, cine y más
Anime y Manga
Street Fighter 6: todos los cambios y notas del parche de la actualización de C. Viper
Videojuegos
40 años después, Back to the Future presenta un reloj Casio edición limitada
Cultura POP
Gobierno japonés solicita formalmente a OpenAI que dejen de robar propiedades intelectuales
Tecnología