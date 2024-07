El próximo juego de Ryu Ga Gotoku será revelado en TGS 2024

A principios de mes, el estudio Ryu Ga Gotoku reveló durante su panel en Anime Expo 2024 llamado «Essence of Fandom» cuándo anunciarán su siguiente juego. Esta información fue confirmada recientemente, en una transmisión en vivo del estudio Ryu Ga Gotoku que buscaba elegir a las nuevas modelos que estarán presentes en el juego.

¿Cuándo presentará Ryu Ga Gotoku su siguiente juego?

El próximo juego del estudio Ryu Ga Gotoku se presentará en el Tokyo Game Show. El evento está previsto que se celebre en Chiba, Japón, entre el 26 y el 29 de septiembre. Recientemente se especulaba con que el próximo Like a Dragon se presentaría en el TGS 2024. Sin embargo, parece que Yokoyama y compañía no especificaron que se presentaría un nuevo juego de la franquicia Like a Dragon, por lo que el estudio Ryu Ga Gotoku podría estar planeando anunciar una nueva entrega de la serie Judgment. Lost Judgment, fue el último juego de esta serie en ser lanzado, en septiembre de 2021.

No obstante, es probable que la desarrolladora japonesa anuncie proyectos para ambas series. Ya que, recientemente, han sido elegidas cinco modelos que estarán presentes en el siguiente juego de la serie Like a Dragon.

Estas son las modelos que aparecerán en el siguiente juego de Like a Dragon:

Misoshiru (MC)

Ai Hongo (Actriz audiovisual)

Enako (Cosplayer)

Kaho Shibuya (Creadora de contenidos, cosplayer)

Seiko Kirishima (Reina de las carreras)

Si se preguntan si es muy pronto para que el estudio Ryu Ga Gotoku anuncie un nuevo juego, les contamos que el director Masayoshi Yokoyama atribuye esta rápida sucesión de lanzamientos a la capacidad del estudio para actualizar sus recursos en vez de crear con cada juego un nuevo grupo de ellos.

