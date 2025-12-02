Videojuegos

El próximo juego de Splinter Cell recupera a su director

Sam Fisher se ha hecho esperar.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Que bueno es poderle dar buenas noticias a los sufridos seguidores de la saga de juegos de acción y sigilo protagonizada por Sam Fisher. Este va a terminar siendo un buen año para la franquicia, pues además del estreno de la serie animada de Netflix nos enteramos que Ubisoft continúa trabajando en una nueva entrega de Splinter Cell y que el director que había abandonado el proyecto está de regreso en la empresa para terminarlo.

Estamos hablando del ‘remake’ del primer Splinter Cell, anunciado oficialmente a fianles de 2021. Este proyecto estaba asignado a Ubisoft Toronto y nos enteramos que estaba en problemas en octubre del año siguiente, cuando su director David Grivel abandonó la compañía para unirse a Electronic Arts, donde trabajó con Ridgeline Games haciendo Battlefield 6.

La falta de noticias y rumores respecto a este juego nos hizo pensar que había sido cancelado, pero parece que no fue así. Mediante una publicación en su cuenta de LinkedIn, Grivel anunció que está de regreso en Ubisoft Toronto para terminar su trabajo, agregando que tanto este equipo como este proyecto son muy especiales para él.

Aunque nos alegra saber que el proyecto sigue en pie, esta noticia nos genera muchas preguntas. ¿Qué pasó durante los tres años de ausencia del director? ¿Qué tan avanzado está el proyecto? ¿Quién lo estaba dirigiendo? ¿Había sido abandonado? Ubisoft no ha emitido ningún comunicado al respecto, así que tendremos que esperar a tener noticias oficiales del juego y desear que esté a la altura de las expectativas de los fanáticos, los cuales siguen extrañando enormemente al hombre de Third Echelon.

