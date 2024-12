El próximo personaje de Valorant será colombiano

El pasado domingo 8 de diciembre, día de las velitas, se celebró la final del torneo mixto Spotlight Series del juego de disparos competitivo por equipos de Riot Games y se presentó el primer video sobre el siguiente agente. Con sorpresa nos dimos cuenta que el próximo personaje de Valorant será un compatriota: así es, será colombiano.

El video no muestra directamente al nuevo agente, pero lo muestra tomándose un café y comiendo una arepa con queso antes de ‘echarse la bendición’ para saltar de un avión. Esa es probablemente la actitud más colombiana del mundo. Pueden ver este ‘teaser’ tanto en la cuenta oficial del juego en Twitter como en su canal canal oficial de YouTube.

También sabemos que este nuevo agente será un Iniciador y tiene como nombre código ‘Glass Tech’ en el código del juego. Tomando en cuenta el ‘quiubo’ con el que lo presentan, sospechamos que será paisa.

¿Cuándo llega el personaje colombiano a Valorant?

Aunque Riot Games no se ha pronunciado oficialmente sobre la fecha de lanzamiento del agente colombiano, todo indica que llegaría a Valorant junto al Acto I del Episodio 10, que debería comenzar el jueves 9 de enero de 2025.

Vamos a estar muy pendientes de más noticias sobre este agente que se une a la flaca lista de personajes de Colombia entre los que se encuentran Solis de Rainbow Six Siege y Zarina de The King of Fighters. ¡Queremos más representación de nuestro páís!