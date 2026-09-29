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El regreso del anime de Naruto está cerca, esto es todo lo que sabemos sobre el proyecto que se estrenará en el 2027

En el 2027, el manga naruto cumple 28 años desde su estreno en la Shonen Jump y Studio Pierrot sacará la casa por la ventana,

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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Los fanáticos de Naruto tienen motivos para entusiasmarse, ya que la espera de tres años —desde que se anunció el proyecto animado que buscaba celebrar el 20 aniversario de la obra de Kishimoto— podría haber llegado a su fin

A pocos días de su panel oficial en la New York Comic Con 2026, el canal oficial de YouTube de Naruto ha configurado una transmisión en vivo. En la descripción de este evento se revelaron detalles que apuntan a sorpresas importantes para los seguidores del universo de Kishimoto. Según la información publicada en la plataforma, la transmisión global incluirá anuncios sobre una nueva serie anime limitada de Naruto, además de las últimas novedades sobre el juego de cartas de la franquicia, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

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¿Cuándo y a qué horas se llevará a cabo el panel del anime de Naruto en la New York Comic Con 2026?

El nuevo anime de Naruto es un proyecto de cuatro partes por el vigésimo aniversario, el cual fue planeado originalmente para estrenarse en 2023 pero que sufrió un retraso inesperado poco antes de su debut programado, sin que en aquel momento se anunciara una nueva fecha. Así que si buscan estar pendientes del anuncio del regreso del anime de Naruto, les contamos que el panel oficial se llevará a cabo el sábado 10 a las 4:00 PM (hora de Colombia) de octubre en la New York Comic Con 2026 y contará con la participación de Junko Takeuchi y Noriaki Sugiyama, voces en japonés de Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha, respectivamente. También asistirán Yoshihiko Tominaga, productor ejecutivo de Studio Pierrot, y un representante de Bandai Namco.

Adicionalmente, un reciente reporte de Variety sugirió que en dicho evento se anunciaría una nueva película animada de Naruto. Esto se alinea con la confirmación realizada por TV Tokyo en junio, donde se indicó que múltiples proyectos están en marcha de cara al regreso de la franquicia por su aniversario en 2027, abarcando nuevos juegos, mercancía y producciones animadas. Tanto si se trata de la serie limitada como de la película, este nuevo contenido animado sucederá a Boruto: Naruto Next Generations, serie que concluyó el 26 de marzo de 2023 tras 293 episodios y cuyo argumento continuó en el manga Boruto: Two Blue Vortex.

Por otra lado, la franquicia también avanza en su adaptación cinematográfica de acción real dirigida por Destin Daniel Cretton, la cual mantiene un proceso de casting global y cuenta con reportes sobre la incorporación de Charles Melton como Kakashi Hatake.

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