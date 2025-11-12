Videojuegos

El remake de Fatal Frame II: Crimson Butterfly ya tiene fecha de estreno y no está muy lejos

El título, que originalmente fue dirigido por Makoto Shibata llegará durante el primer trimestre del 2026 a consolas y PC.

Otro de los anuncios interesantes que se dieron durante el State of Play Japan de noviembre de 2025, fue el hecho por Koei Tecmo sobre el remake de Fatal Frame II: Crimson Butterfly. Con un nuevo tráiler, la desarrolladora japonesa ha revelado nuevas escenas de jugabilidad y la esperada fecha de lanzamiento del remake de Fatal Frame II: Crimson Butterfly.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Fatal Frame II: Crimson Butterfly remake?

El juego original debutó en PlayStation 2 en 2003 y más tarde en Xbox en 2004. El juego tuvo una nueva versión para Nintendo Wii titulada Project Zero 2: Wii Edition y lanzada en junio de 2012 de manera exclusiva para Japón, Europa y Australia. Así que es por esta razón que este lanzamiento es muy esperado por los fanáticos de la franquicia de horror de Koei Tecmo. La fecha de lanzamiento del remake Fatal Frame II: Crimson Butterfly está programada para el jueves 12 de marzo de 2026. Koei Tecmo describe la nueva versión como una «revisión completa del juego original». La nueva versión cuenta con gráficos y audio mejorados, así como sistemas, controles optimizados y estará disponible para Nintendo Switch 2, Xbox Series y PC vía Steam.
Koei Tecmo describe la historia del juego de la siguiente manera:

En Fatal Frame II: Crimson Butterfly remake, las hermanas gemelas Mio y Mayu Amakura se encuentran perdidas en un pueblo que ha desaparecido del mapa. Mientras luchan por desentrañar los misterios de los fenómenos sobrenaturales que las rodean en un pueblo sumido en una noche interminable, las gemelas son perseguidas por espíritus vengativos. Todo esto mientras intentan escapar de un misterioso ritual. Separada de su hermana, Mio intenta encontrar a Mayu y escapar, armada únicamente con la Camera Obscura, un dispositivo que captura y sella lo imposible. Sin saberlo, las acciones de Mio reproducirán involuntariamente el pasado. Como resultado, la llevarán a lo más profundo del pueblo, donde descubrirá la verdad detrás del «ritual prohibido que nunca debe ser presenciado».

Fuente: PlayStation

