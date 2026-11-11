Videojuegos

El remake de Ocarina of Time superó las 5 millones de copias vendidas en solo 4 días y ya es uno de los juegos de Zelda más vendidos

¿Alcanzará a Breath of The Wild?

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

No habían dudas de que el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 iba a ser un gran éxito de ventas, pero aún así nos sorprendió conocer lo bien que le ha ido en menos de una semana de presencia en el mercado, posicionandose como uno de los títulos más exitosos de la saga. El octavo, para ser exactos.

De acuerdo a un comunicado oficial publicado por Nintendo, se vendieron 5.2 millones de copias del juego en sus cuatro primeros días de estas a la venta, con 810,000 de esas unidades vendidas en Japón. Esos números lo convierten en el juego de Nintendo Switch 2 que más rápido se ha vendido, superando a Pokémon Pokopia e incluso a Mario Kart World, lo cual resulta impresionante tomando en cuenta que ese título salió a la venta junto a la consola.

- Publicidad -

Esos números también convierten al remake de Ocarina of Time en uno de los juegos de la serie The Legend of Zelda más vendidos de todos los tiempos, poniéndose rápidamente en octavo lugar y probablemente subirá rápidamente en la lista. De acuerdo al sitio web VG Sales Wiki, así se encuentra actualmente este ‘ranking’.

  1. Breath of The Wild – 35 millones
  2. Tears of The Kingdom – 21.7 millones
  3. Twilight Princess – 8.9 millones
  4. Ocarina of Time (N64) – 7.6 millones
  5. The Legend of Zelda – 6.5 millones
  6. Ocarina of Time (3DS) – 6.4 millones
  7. Ocarina of Time (NS2) – 5.2 millones
  8. Phantom Hourglass – 4.7 millones
  9. A Link to The Past – 4.6 millones
  10. Wind Waker – 4.4 millones

El éxito inmediato de esta nueva versión de Ocarina of Time ha hecho que muchos jugadores se pregunten si Nintendo está considerando sacar también un ‘remake’ en la misma línea de The Legend of Zelda: Majora’s Mask, pero no parece que sea así.

Más sobre Zelda

The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 podría incluir el modo Master Quest en un futuro contenido adicional o DLC
 The Legend of Zelda: Ocarina of Time para…
Todas las canciones de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Switch 2, 3DS, GameCube y Nintendo 64
 Todas las canciones de The Legend of Zelda:…
The Legend of Zelda: Ocarina of Time te lleva al pasado desde el buscador de Google, revelado elenco de voces del remake para Switch 2
 The Legend of Zelda: Ocarina of Time te…
Un sitio para ver todos los intros de los juegos de Zelda, incluidos ‘spin-off’ y hasta los de Philips CD-i
 Un sitio para ver todos los intros de…
Animal Crossing: New Horizon estos son los códigos de diseños e isla inspirados en The Legend of Zelda
 Animal Crossing: New Horizon estos son los códigos…
The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lista de todas las novedades y mejoras en el remake para Nintendo Switch 2
 The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lista…

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es un juego exclusivo para Nintendo Switch 2. La versión original del juego salió originalmente para Nintendo 64 y se puede jugar en consolas Switch mediante el servicio por suscripción Nintendo Switch Online. También hay otro remake del juego disponible para Nintendo 3DS.

Más de:
The Legend of Zelda: Ocarina of Time The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Los cosméticos de Kasane Teto en Fortnite incluyen una baguette, pantuflas, ‘teto-pera’ y la canción Birdbrain
PlayStation canceló Fairgames, otro de los ‘juegos como servicio’ que tenía planeados
Project Spirits, próximo juego de Shift Up, creadores de Stellar Blade y Nikke, no se revelará sino hasta 2027
GTA 6: los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica del DualSense de PS5 cobran un papel fundamental
Devolver Digital presenta All Army Attack, un nuevo juego indie de batallas automáticas
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Cuatro Sailor Senshi de S.H.Figuarts New Model Edition son las nuevas figuras de Sailor Moon para acompañar y proteger a Usagi
Siguiente artículo Los cosméticos de Kasane Teto en Fortnite incluyen una baguette, pantuflas, ‘teto-pera’ y la canción Birdbrain
No hay comentarios

Lo último

Cuatro Sailor Senshi de S.H.Figuarts New Model Edition son las nuevas figuras de Sailor Moon para acompañar y proteger a Usagi
Cultura POP
Estos son los nuevos productos del aniversario 30 de Persona en colaboración con Kei Mochizuki
Cultura POP
Jojo’s Bizarre Adventure: este es el precio de la señal de «To be continued» de neón de Bandai Namco
Cultura POP
La app PlayStation Plus PC dejará de funcionar y no podremos hacer streaming de juegos en nuestras computadoras
Videojuegos