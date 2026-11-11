El remake de Ocarina of Time superó las 5 millones de copias vendidas en solo 4 días y ya es uno de los juegos de Zelda más vendidos

No habían dudas de que el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 iba a ser un gran éxito de ventas, pero aún así nos sorprendió conocer lo bien que le ha ido en menos de una semana de presencia en el mercado, posicionandose como uno de los títulos más exitosos de la saga. El octavo, para ser exactos.
De acuerdo a un comunicado oficial publicado por Nintendo, se vendieron 5.2 millones de copias del juego en sus cuatro primeros días de estas a la venta, con 810,000 de esas unidades vendidas en Japón. Esos números lo convierten en el juego de Nintendo Switch 2 que más rápido se ha vendido, superando a Pokémon Pokopia e incluso a Mario Kart World, lo cual resulta impresionante tomando en cuenta que ese título salió a la venta junto a la consola.
Esos números también convierten al remake de Ocarina of Time en uno de los juegos de la serie The Legend of Zelda más vendidos de todos los tiempos, poniéndose rápidamente en octavo lugar y probablemente subirá rápidamente en la lista. De acuerdo al sitio web VG Sales Wiki, así se encuentra actualmente este ‘ranking’.
- Breath of The Wild – 35 millones
- Tears of The Kingdom – 21.7 millones
- Twilight Princess – 8.9 millones
- Ocarina of Time (N64) – 7.6 millones
- The Legend of Zelda – 6.5 millones
- Ocarina of Time (3DS) – 6.4 millones
- Ocarina of Time (NS2) – 5.2 millones
- Phantom Hourglass – 4.7 millones
- A Link to The Past – 4.6 millones
- Wind Waker – 4.4 millones
El éxito inmediato de esta nueva versión de Ocarina of Time ha hecho que muchos jugadores se pregunten si Nintendo está considerando sacar también un ‘remake’ en la misma línea de The Legend of Zelda: Majora’s Mask, pero no parece que sea así.
Más sobre Zelda
The Legend of Zelda: Ocarina of Time es un juego exclusivo para Nintendo Switch 2. La versión original del juego salió originalmente para Nintendo 64 y se puede jugar en consolas Switch mediante el servicio por suscripción Nintendo Switch Online. También hay otro remake del juego disponible para Nintendo 3DS.