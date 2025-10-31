Videojuegos

El remake de Silent Hill 2 ha sido clasificado por la ESRB

Nunca las montañas silenciosas estuvieron con tanta fuerza en un año para los usuarios de Xbox.

Cesar Salcedo
Bloober Team criticó el tráiler de combate del remake de Silent Hill 2, dice que no refleja realmente al juego

A principios de mes, les contamos que la exclusividad que ha tenido Silent Hill 2 en PlayStation está a punto de terminar. Ya que, ahora, la ESRB (Entertainment Software Rating Board) ha clasificado una versión para Xbox Series del remake de Silent Hill 2, antes de que Konami haga el anuncio oficial.

¿Cuándo sale el remake de Silent Hill 2 en Xbox Series?

La clasificación, de la ESRB que apareció el 31 de octubre de 2025, mantiene la categoría de “Mature” (para mayores de 17 años), al igual que las versiones ya existentes para PS5 y PC. El hecho de que la descripción de contenido y el resumen de la clasificación sean idénticos nos da indicios de que el remake de Silent Hill 2 llegará a Xbox Series sin contenido exclusivo o adicional al de su lanzamiento original. Ahora que sabemos que el lanzamiento del remake de Silent Hill 2 en Xbox Series es inminente, solo la Nintendo Switch 2 quedaría como la única consola de la generación actual sin un juego de Silent Hill en su catálogo.

Cómo informamos, anteriormente, a través de Twitter/X, Rebs Gaming dio a conocer los cambios en la página web del juego, que incluye espacios para los logotipos de otras dos plataformas. Se supone que dichas plataformas incluirán Xbox Series X/S y Switch 2. Ahora solo resta que Konami haga una declaración oficial para conocer si este año podremos jugar Silent Hill 2 fuera de PC y PlayStation 5.

En nuestra reseña del remake de Silent Hill 2 dijimos que a pesar de las preocupaciones iniciales sobre el proyecto, el estudio Bloober Team sacó adelante una obra maestra que respeta el juego original y lo usa como base para crear un juego aún más aterrador y atractivo. Pueden leer nuestra opinión completa sobre el remake de Silent Hill 2 en el siguiente enlace.

Vía: Siliconera

