El remake de Trails in the Sky 2nd Chapter ya tiene fecha de lanzamiento

El primer tráiler del remake de Trails in the Sky 2nd Chapter confirma que la versión localizada llegará en el 2026.

Durante la Taipei Game Show 2026, la desarrolladora Nihon Falcom presentó oficialmente el primer tráiler del remake Trails in the Sky 2nd Chapter (conocido en Japón como Sora no Kiseki the 2nd). Esta entrega es un remake integral de la secuela de The Legend of Heroes: Trails in the Sky, consolidando el esfuerzo de la compañía por modernizar la saga original.

¿Cuándo sale o es la fecha de lanzamiento de Trails in the Sky 2nd Chapter?

El remake de Trails in the Sky 2nd Chapter está programado para ser lanzado durante el cuarto trimestre del 2026. El juego estará disponible en una amplia variedad de plataformas. Entre estas se encuentran PlayStation 5, consolas Nintendo Switch de actual y anterior generación y en PC vía Steam. Por lo general, la localización de estos juegos —la cual es al inglés— se demora un año con respecto al lanzamiento de la versión japonesa. Sin embargo, el tráiler internacional del remake de Trails in the Sky 2nd Chapter confirma que el juego llegará a nuestra región a finales del 2026.

La historia de esta segunda parte continúa directamente los eventos de 1st Chapter. Los jugadores siguen a Estelle en la búsqueda de Joshua mientras se enfrenta a los Ejecutores de la organización Ouroboros. El conflicto, inicialmente centrado en el Reino de Liberl, escala hasta involucrar al continente de Zemuria. Todo esto mientras se abordan —como es ya costumbre en esta franquicia— tensiones políticas y misterios antiguos vinculados a artefactos legendarios.

Recientemente analizamos TLH: Trails Beyond the Horizon y en nuestra reseña dijimos que este es un juego que demanda una inversión de tiempo cercana a las 100 horas. Su mayor fortaleza reside en su robusto sistema de combate y —para los más conocedores de la franquicia— en la capacidad de cerrar arcos narrativos iniciados hace dos décadas. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Vía: ANN

