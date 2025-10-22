El remake del primer Halo será anunciado y llegará a PlayStation 5

Halo Studios, anteriormente conocido como 343 Industries, ha confirmado que compartirá información sobre sus nuevos proyectos durante el Halo World Championship, el cual se llevará a cabo el viernes, 24 de octubre. No obstante, como ya es costumbre en la industria, antes de un evento importante, algunos rumores surgen sobre los posibles anuncios.

Un nuevo multijugador, un remake del primer Halo y la llegada del Jefe maestro a PlayStation 5

Según comunicó el Youtuber Rebs Gaming durante las finales del Halo World Championship se anunciará un nuevo juego de Halo que llegará a PlayStation 5. Este rumor reafirma lo reportado a principios de año por CulturaGeek. Sin embargo, Rebs Gaming fue más allá y reveló que el nuevo título estará enfocado exclusivamente en el multijugador. Así que Halo Studios busca que este juego sea un proyecto a largo plazo y el sucesor de Halo Infinite.

Cabe resaltar, que el rumor más persistente es el de un remake de Halo: Combat Evolved. Aunque la primera entrega de la franquicia creada por Bungie ya tuvo una remasterización en 2011, se especula que este nuevo proyecto encabezaría la migración de la franquicia al motor gráfico Unreal Engine 5. Adicionalmente, los rumores de la llegada del Jefe maestro a PlayStation, se alinea con la tendencia de Microsoft de llevar sus títulos insignia a la consola de Sony, como ya ocurrió con Gears of War: Reloaded.

En este video, el equipo de Halo Studios anunció no un solo juego, sino varios proyectos en el universo de la saga. Eso sí, parece que aún es demasiado temprano para saber de qué se tratan exactamente. Todavía puede pasar mucho tiempo antes de que veamos algo más concreto. Así que lo más seguro, viendo los recientes movimientos de Microsoft, es que estos títulos lleguen también a PlayStation.

Vía: ScreenRant