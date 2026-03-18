El RPG de Pokémon para GameCube hecho por exprogramadores de Dragon Quest ya está disponible en Nintendo Switch 2

Pokemon XD: Gale of Darkness ya está disponible en la aplicación Nintendo GameCube – Nintendo Classics exclusiva de Switch 2 para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Este título de 2005 fue desarrollado por Genius Sonority, posterior a Pokémon Colosseum de 2003 para la misma consola. Mientras Colosseum fue la primera vez que los Pokémon de Hoenn aparecieron en 3D, en Gale of Darkness se contaba una historia original con un nuevo protagonista. Desconocemos por qué Pokémon Colosseum no regresó primero a Switch 2.
Esta es la sinopsis del juego en la caja original para GameCube.
¡Experimenta una dimensión extra! Una malvada organización, usando Pokémon Oscuros, ha puesto en marcha un siniestro plan para dominar el mundo. Con Eevee como compañero y la ayuda de numerosos amigos, deberás luchar contra terribles enemigos y correr contra el tiempo para capturar y purificar a los Pokémon Oscuros y salvar el mundo».
De acuerdo con VGChartz, Pokémon XD: Gale of Darkness vendió 1’420.000 unidades, que a estándares de hoy para la marca es bastante bajo. En contraste, Colosseum vendió 2’410.000 copias según el mismo sitio. Para la época, donde las aventuras RPG de Pokémon en 3D eran algo especial, pues las principales estaban dedicadas a los sistemas portátiles, este par de juegos de GameCube fueron de alta estima para los fanáticos. Aparte de otros ‘spin-off’ como Battle Revolution para Wii de dudosa calidad, sin posibilidad de usar Pokémon «prestados» competentes si no tenías un juego de DS y dicha consola, Genius Sonority no recibió la licencia para otro RPG de Pokémon.
Hubiese sido perfecto que esta versión de Pokémon XD: Gale of Darkness para Switch 2 fuese compatible con Pokémon Fire Red / Leaf Green de Switch como en su momento las de GameCube y GBA. Sin embargo, esto no parece ser una posibilidad.