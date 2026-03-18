Videojuegos

El RPG de Pokémon para GameCube hecho por exprogramadores de Dragon Quest ya está disponible en Nintendo Switch 2

Lugia Oscuro despierta de nuevo.

Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Pokemon XD: Gale of Darkness ya está disponible en la aplicación Nintendo GameCube – Nintendo Classics exclusiva de Switch 2 para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Este título de 2005 fue desarrollado por Genius Sonority, posterior a Pokémon Colosseum de 2003 para la misma consola. Mientras Colosseum fue la primera vez que los Pokémon de Hoenn aparecieron en 3D, en Gale of Darkness se contaba una historia original con un nuevo protagonista. Desconocemos por qué Pokémon Colosseum no regresó primero a Switch 2.

Esta es la sinopsis del juego en la caja original para GameCube.

¡Experimenta una dimensión extra! Una malvada organización, usando Pokémon Oscuros, ha puesto en marcha un siniestro plan para dominar el mundo. Con Eevee como compañero y la ayuda de numerosos amigos, deberás luchar contra terribles enemigos y correr contra el tiempo para capturar y purificar a los Pokémon Oscuros y salvar el mundo».

De acuerdo con VGChartz, Pokémon XD: Gale of Darkness vendió 1’420.000 unidades, que a estándares de hoy para la marca es bastante bajo. En contraste, Colosseum vendió 2’410.000 copias según el mismo sitio. Para la época, donde las aventuras RPG de Pokémon en 3D eran algo especial, pues las principales estaban dedicadas a los sistemas portátiles, este par de juegos de GameCube fueron de alta estima para los fanáticos. Aparte de otros ‘spin-off’ como Battle Revolution para Wii de dudosa calidad, sin posibilidad de usar Pokémon «prestados» competentes si no tenías un juego de DS y dicha consola, Genius Sonority no recibió la licencia para otro RPG de Pokémon.

Hubiese sido perfecto que esta versión de Pokémon XD: Gale of Darkness para Switch 2 fuese compatible con Pokémon Fire Red / Leaf Green de Switch como en su momento las de GameCube y GBA. Sin embargo, esto no parece ser una posibilidad.

🌊🛳

A la mar del Pokéverso

Cómo obtener la consola portátil Game Boy en Pokémon Pokopia
Pokémon Sleep ahora es compatible con los relojes inteligentes Garmin
Mega Greninja y Mega Floette se enfrentan en la nueva expansión Megaevolución-Caos Creciente del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon
Aún con Pokopia, Pokémon Fire Red / Leaf Green siguen siendo los juegos más vendidos de Switch en la eShop desde hace semanas
Pokémon Fire Red / Leaf Green / Rojo Fuego / Verde Hoja (Switch) – Guía del Rubí y Zafiro en las Islas Sevii / Sete o Archi Siete [Archi7]
Más de:
Street Fighter 6: guía para desbloquear a Alex como maestro en el modo World Tour
Alex ya está disponible en Street Fighter 6 y te explicamos por qué algunos fanáticos no están muy contentos con su historia
Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains te invita a ser el Padawan más capitalista de toda la galaxia
IO Interactive da por terminada para bien su labor de distribución del polémico MindsEye y Hitman cancela el viaje
Dragon Quest Smash/Grow es otro ‘gacha’ de Square Enix con los años contados
Etiquetado:
Compartir este contenido
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Street Fighter 6: guía para desbloquear a Alex como maestro en el modo World Tour
No hay comentarios

Lo último

My Hero Ultra Impact: Bandai Namco le ha puesto fecha al cierre del juego
Videojuegos
Todo sobre Mina, la ídolo virtual de K-Pop de Dead by Daylight y versión femenina de El Embaucador
Videojuegos
Estas son las divertidas skins del día de los inocentes para Swain, Blitzcrank, Sejuani, Vex, Tahm y Mordekaiser en League of Legends
Videojuegos
La Gata Negra y White Fox llegan a Marvel Rivals en la temporada 7 junto a varios cambios y novedades
Videojuegos