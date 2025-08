El RPG gratuito de Kaiju No. 8 para PC y móviles ya tiene fecha de lanzamiento

La segunda temporada de Kaiju No. 8 ya ha iniciado en Crunchyroll y ahora, Akatsuki Games ha anunciado que el lanzamiento del videojuego de Kaiju No. 8 está programado para domingo 31 de agosto. El juego de Kaiju No. 8 estará disponible en PC a través de Steam, así como en dispositivos iOS y Android.

¿Cómo es el juego?

Desde que se anunció, el juego ha alcanzado la cifra de 850.000 usuarios prerregistrados.

El juego de Kaiju No. 8 es un RPG gratuito con un sistema de combate por turnos. En este videojuego controlaremos a oficiales de la Fuerza de Defensa Anti-Kaiju de Japón para luchar contra criaturas gigantes. La estrategia es clave, ya que debes usar las habilidades de los personajes para exponer el núcleo del Kaiju y luego realizar un ataque definitivo. El juego tiene gráficos de alta calidad que recrean los ataques del anime y expande la historia original con nuevas narrativas. Además, cuenta con el elenco de voces original del anime y está disponible en varios idiomas.

¿Cuál es la historia de Kaiju No. 8?

Durante muchos años, «monstruos» grotescos llamados «kaiju» han estado apareciendo en Japón. Para combatir a estas poderosas bestias se ha creado una unidad militar de élite conocida como el Cuerpo de Defensa. Esta unidad especial arriesga sus vidas a diario para proteger a los civiles de los ‘kaiju’. Una vez que un ‘kaiju’ es derrotado, los «barrenderos» —que trabajan para «Professional Kaiju Cleaner Corporation»— se quedan para deshacerse de sus restos.

Kafka Hibino, el protagonista de la historia de Kaiju No 8 es un hombre de 32 años que está insatisfecho con su trabajo de barrendero. Hibino, desde muy joven, ha querido unirse al Cuerpo de Defensa y matar ‘kaiju’ como forma de subsistencia. Sin embargo, después de varios intentos fallidos, Hibino renunció a sus sueños de formar parte del Cuerpo de Defensa y se resignó a la mediocridad que le proporcionaba un salario decente como barrendero. No obstante, cuando un joven y ambicioso recluta llamado Leno Ichikawa se une a su equipo de limpieza, Kafka Hibino recuerda una vez más su deseo de unirse a la lucha contra los ‘kaiju’.

Después de una cadena de eventos desafortunados, Kafka Hibino se encuentra con un ‘kaiju’ de tipo parásito que se abre paso por su boca a traves de su cuerpo y lo convierte en un monstruo humanoide. Con sus nuevos poderes, Kafka Hibino está decidido a darle una última oportunidad al sueño de su vida.

Vía: Gematsu