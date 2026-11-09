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El RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy ya tiene fecha de lanzamiento

Nadie esperaba la inquisición.

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Los próximos meses van a ser muy buenos para los fanáticos de Warhammer y los videojuegos de estrategia. No solo por fin recibiremos el esperado Dawn of War IV, sino que el CRPG con combates por turnos Warhammer 40,000: Dark Heresy ya tiene fecha de lanzamiento definida y no está muy lejos.

Gracias al nuevo tráiler del juego publicado por Owlcat Games podemos confirmar que este título saldrá a la venta el jueves 28 de enero de 2027 para las consolas PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y GOG.

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La historia se desarrolla en el sector de Calixis y nos pondrá en control de acólitos de la Inquisición para investigar crímenes y herejías. Podremos reclutar seudohumanos, psykers, parias e incluso xenos para que nos ayuden en la cruzada. Cada compañero que se una al equipo tiene diferentes habilidades para el combate y puede dar diferentes tipos de consejos durante las investigaciones, la cuales se pueden afrontar de diferentes maneras.

Si no pueden esperar a que llegue su fecha de lanzamiento para jugarlo, todavía tienen la opción de adquirir del ‘pack de fundadores’ de Warhammer 40,000: Dark Heresy. Este les dará acceso a la beta del juego, la cual estará disponible hasta el 7 de enero.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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