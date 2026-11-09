El RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy ya tiene fecha de lanzamiento

Los próximos meses van a ser muy buenos para los fanáticos de Warhammer y los videojuegos de estrategia. No solo por fin recibiremos el esperado Dawn of War IV, sino que el CRPG con combates por turnos Warhammer 40,000: Dark Heresy ya tiene fecha de lanzamiento definida y no está muy lejos.

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Gracias al nuevo tráiler del juego publicado por Owlcat Games podemos confirmar que este título saldrá a la venta el jueves 28 de enero de 2027 para las consolas PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y GOG.

La historia se desarrolla en el sector de Calixis y nos pondrá en control de acólitos de la Inquisición para investigar crímenes y herejías. Podremos reclutar seudohumanos, psykers, parias e incluso xenos para que nos ayuden en la cruzada. Cada compañero que se una al equipo tiene diferentes habilidades para el combate y puede dar diferentes tipos de consejos durante las investigaciones, la cuales se pueden afrontar de diferentes maneras.

Si no pueden esperar a que llegue su fecha de lanzamiento para jugarlo, todavía tienen la opción de adquirir del ‘pack de fundadores’ de Warhammer 40,000: Dark Heresy. Este les dará acceso a la beta del juego, la cual estará disponible hasta el 7 de enero.