El rumoreado nuevo juego de Ace Attorney resultó ser un remake en realidad virtual y los fans están decepcionados

Los recientes movimientos de Capcom, declaraciones de que quiere hacer nuevos juegos de sagas populares que no han tenido entregas en mucho tiempo y algunas supuestas filtraciones de confianza dudosa que decían que había un juego de Ace Attorney en desarrollo tenían muy altas las esperanzas de los fans de Phoenix Wright, Apollo Justice y su serie de títulos de abogados. La verdad es que sí aunciaron un nuevo juego de la franquicia, pero no era lo que esperábamos.

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Los canales oficiales de Capcom Japón anunciaron oficialmente Ace Attorney: Dual Destinies VR, un ‘remake’ del quinto juego de la serie para las gafas de realidad virtual Meta Quest 3 y Meta Quest 3S. Saldrá en 2027 y pueden ver su tráiler a continuación.

Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies salió originalmente para la consola portátil Nintendo 3DS y en 2024 recibió una versión remasterizada en la colección Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy para PS4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. En este juego controlamos a Phoenix Wright, Apollo Justice y a la recién llegada Athena Cykes defendiendo a los acusados en diferentes casos legales. Aunque algunos fans lo consideran la entrega más débil de la franquicia, sigue siendo un juego excelente con una historia muy divertida.

La verdad es que la idea de jugar un título de la serie Ace Attorney en realidad virtual suena bastante divertida. En el tráiler vemos que el juego aprovecha el medio para hacer que las secuencias del juicio sean más interactivas y poder explorar los excenarios con algo más de libertad.

El problema es que los fanáticos de Ace Attorney llevamos una década esperando por una entrega de la serie. Lo que queremos es un nuevo juego, no nuevas versiones de lo que ya hemos jugador. Además, el mundo de la realidad virtual sigue siendo algo de nicho debido al alto costo de las gafas y la gran mayoría de seguidores de la serie no podrán jugarlo. Eso ha hecho que las redes sociales se llenen de comentarios de decepción al respecto.