El secreto más escondido de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche – ¿dónde está el Caballero Fantasma?

El más reciente juego de uno de nuestros superhéroes favoritos está lleno de secretos y sorpresas, pero ninguno de ellos está más escondido que cierto villano de la era dorada. El Caballero Fantasma sí está en LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche y hay un desafío que nos pide tomarle una fotografía, pero encontrarlo puede ser bastante difícil así que preparamos una pequeña guía para ayudarlos a descubrirlo.

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Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título y una lista con las referencias más divertidas que encontramos.

Por si no lo conocen, el Caballero Fantasma es un viejo villano de DC Comics que apareció por primera vez en los cómics de Flash en 1947. Dependiendo de su encarnación es un experto en efectos especiales que se hace pasar por un fantasma, un fantasma de verdad que busca venganza contra quienes considera los responsables de su muerte o la víctima del hechizo de una bruja.

La única pista que recibimos en LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche sobre la presencia de este personaje en el juego es un Desafío en la Baticueva llamado Investigador Paranormal que simplemente dice «Toma una fotografía del Caballero Fantasma».

La verdad es que no es mucho, pero tenemos la palabra clave: «fotografía». Resulta que como es un fantasma, no aparece a simple vista sino solamente en fotos, lo que quiere decir el Modo Foto del juego.

Para encontrarlo, primero tenemos que llegar a cierto punto del Capítulo 5 para desbloquear el acceso a la Milla de la Diversión, la Isla norte de Ciudad Gótica. Si vamos a la parte noroeste de esta isla, encontraremos la carretera que lleva hacia el Asilo Arkham.

Si seguimos este camino, podemos encontrar una extraña mancha en la parte derecha de la carretera. En las siguientes imágenes marcamos su ubicación exacta.

Una vez estemos en este lugar del mapa de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche, pausamos el juego y activamos el modo foto para ver al Caballero Fantasma aparecer ante nuestros ojos.

Ahora solo tenemos que tomar una captura y listo, completamos la misión Investigador Paranormal. No olviden ir a la Baticueva después de hacer esto para reclamar 10,000 piezas de recompensa y una nueva sección del rompecabezas de Ciudad Gótica como decoración.

Este es un juego lleno de sorpresas y referencias como esta. ¿Ustedes han encontrado alguna más escondida?

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche es un juego de acción y aventuras en mundo semi abierto disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.