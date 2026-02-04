Videojuegos

El segundo adelanto de la película live-action de Sakamoto Days muestra escenas de combate

Acción y vida diaria, así se ven estos dos aspectos en la adaptación al live action del manga Sakamoto Days.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El sitio web oficial del live-action que adapta el manga Sakamoto Days, escrito e ilustrado por Yuuto Suzuki, presentó este miércoles el segundo video promocional de la cinta. Este nuevo avance se centra en mostrar algunas de las escenas de combate y de la vida cotidiana del protagonista, Tarō Sakamoto.

La película tiene programado su estreno en los cines de Japón para el 29 de abril de 2026. El elenco principal cuenta con Ren Meguro, integrante del grupo Snow Man, en el papel de Sakamoto, y Fumiya Takahashi como Shin Asakura. Meguro, quien ha declarado ser seguidor de la obra original desde hace años, encabeza un reparto que incluye a Aya Ueto como Aoi Sakamoto y Miyu Yoshimoto como Hana Sakamoto. El grupo de asesinos conocido como “Order” será interpretado por Takumi Kitamura, Yūsei Yagi y Meru Nukumi.

- Publicidad -

La dirección y el guion están a cargo de Yūichi Fukuda, reconocido por su trabajo en las adaptaciones de Gintama y Under Ninja. Fukuda informó que la fase de edición ya ha concluido y destacó la solidez del material incluso antes de integrar los efectos digitales y la banda sonora. La dirección de acción es responsabilidad de Keiya Tabuchi, quien cuenta con experiencia previa en proyectos como Attack on Titan y Kamen Rider Amazons.

¿Cuál es la historia de Sakamoto Days?

La historia de Sakamoto Days sigue la vida de Taro Sakamoto. Él era considerado el mejor asesino a sueldo de todos los tiempos. Temido por muchos, llegó a lo más alto del mundo clandestino hasta que conoció a una mujer y se enamoró de ella. Como resultado, Sakamoto abandonó su vida criminal y ahora trabaja como dependiente en una tienda. Sin embargo, dejar atrás su turbio pasado resulta más difícil de lo que Sakamoto imaginaba. En un principio. Muchos de sus antiguos rivales y socios no creen que haya abandonado realmente el negocio y aparecen con la esperanza de acabar con él. Sakamoto, que tiene prohibido matar, debe encontrar formas creativas de someter a sus enemigos y evitar que hagan daño a su familia, a su tienda y a la pequeña ciudad en la que reside.

⬇️

Más noticias de manga y anime

Yomi no Tsugai, el nuevo anime de la autora de Fullmetal Alchemist, ya tiene fecha de estreno
 Yomi no Tsugai, el nuevo anime de la…
Hunter x Hunter: Togashi actualiza el estado del manga, el cual regresará pronto
 Hunter x Hunter: Togashi actualiza el estado del…
The Ghost in the Shell: esta es la fecha de estreno del nuevo anime a cargo del estudio de Dan Da Dan
 The Ghost in the Shell: esta es la…

Vía: ANN

Genshin Impact: Dónde están todos los árboles de la fortuna de Liyue – evento Rito de la Linterna 2026
Estuvimos en New York con Nintendo jugando Mario Tennis Fever, SMB Wonder para Switch 2 y reviviendo al Virtual Boy
My Hero Academia: All’s Justice – Reseña (PC)
Overwatch se reinventa con 10 nuevos héroes, colaboración con Hello Kitty y un nuevo sistema de temporadas para celebrar sus 10 años
Ya probamos Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2 y podemos decir que está a la altura
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Baki-Dou: Netflix muestra un poco de los combates antes del estreno
No hay comentarios

Lo último

Baki-Dou: Netflix muestra un poco de los combates antes del estreno
Anime y Manga
Jinu de los Saja Boys y nuevas skins de las Guerreras K-Pop llegarán muy pronto a Fortnite
Videojuegos
Sumerian Six, el juego de tácticas y sigilo en la 2da Guerra Mundial con magia y ciencia ficción, llegará a consolas
Videojuegos
Roblox Códigos de FNAF: Eternal Nights (Febrero 2026)
Videojuegos