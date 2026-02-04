El segundo adelanto de la película live-action de Sakamoto Days muestra escenas de combate

El sitio web oficial del live-action que adapta el manga Sakamoto Days, escrito e ilustrado por Yuuto Suzuki, presentó este miércoles el segundo video promocional de la cinta. Este nuevo avance se centra en mostrar algunas de las escenas de combate y de la vida cotidiana del protagonista, Tarō Sakamoto.

La película tiene programado su estreno en los cines de Japón para el 29 de abril de 2026. El elenco principal cuenta con Ren Meguro, integrante del grupo Snow Man, en el papel de Sakamoto, y Fumiya Takahashi como Shin Asakura. Meguro, quien ha declarado ser seguidor de la obra original desde hace años, encabeza un reparto que incluye a Aya Ueto como Aoi Sakamoto y Miyu Yoshimoto como Hana Sakamoto. El grupo de asesinos conocido como “Order” será interpretado por Takumi Kitamura, Yūsei Yagi y Meru Nukumi.

La dirección y el guion están a cargo de Yūichi Fukuda, reconocido por su trabajo en las adaptaciones de Gintama y Under Ninja. Fukuda informó que la fase de edición ya ha concluido y destacó la solidez del material incluso antes de integrar los efectos digitales y la banda sonora. La dirección de acción es responsabilidad de Keiya Tabuchi, quien cuenta con experiencia previa en proyectos como Attack on Titan y Kamen Rider Amazons.

¿Cuál es la historia de Sakamoto Days?

La historia de Sakamoto Days sigue la vida de Taro Sakamoto. Él era considerado el mejor asesino a sueldo de todos los tiempos. Temido por muchos, llegó a lo más alto del mundo clandestino hasta que conoció a una mujer y se enamoró de ella. Como resultado, Sakamoto abandonó su vida criminal y ahora trabaja como dependiente en una tienda. Sin embargo, dejar atrás su turbio pasado resulta más difícil de lo que Sakamoto imaginaba. En un principio. Muchos de sus antiguos rivales y socios no creen que haya abandonado realmente el negocio y aparecen con la esperanza de acabar con él. Sakamoto, que tiene prohibido matar, debe encontrar formas creativas de someter a sus enemigos y evitar que hagan daño a su familia, a su tienda y a la pequeña ciudad en la que reside.

Vía: ANN