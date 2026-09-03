El señor de los anillos: La guerra del norte [Legacy Edition] – Reseña (Switch)

Originalmente desarrollado por Snowblind Studios y lanzado en el año 2011, El señor de los anillos: La guerra del norte (The Lord of the Rings: War in the North) toma como base la historia iniciada en La comunidad del anillo de las películas de Peter Jackson, a su vez basadas en los libros de J.R.R Tolkien. Sin embargo, sus protagonistas no son Aragorn, Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Legolas o Gimli, sino una terna alterna al viaje de los hobbits que sirve de soporte al grupo principal para distraer a Sauron. Warner Bros. Interactive tenía los derechos de licencia para hacer de esta una historia lateralmente canónica, que regresa de la mano de Aspyr para plataformas modernas como una Legacy Edition.

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En 2026 año del señor –de los anillos–, ¿necesitamos este relanzamiento sorpresa aunque no aporte demasiado a la franquicia? ¿O simplemente por el sentido de preservarlo vale la pena? Bueno, eso depende de la calidad de fanático que te consideres de El señor de los anillos. La mayoría coincidimos en que la trilogía fílmica de Peter Jackson es insuperable, ojalá en sus versiones extendidas, si es que nunca has visto las películas. Las precuelas de El Hobbit se excedieron un poco al ser también una trilogía, pero dejó un buen juego de LEGO a su paso –que no cubre el tercer filme–. La guerra del norte, por su parte, es relativamente diferente en el sentido de darnos otra perspectiva a la comunidad.

Los tres personajes protagonistas jugables son Eradan (montaraz), Farin (enano) y Andriel (elfa), quienes se reúnen con Aragorn en la conocida taberna del Pony pisador en el pueblo de Bree. Esto ocurre antes de la reunión del descendiente de Isildur con los hobbits de la comarca y el ataque de los Nazgul, por lo que en adelante los eventos del juego se van desarrollando a la par que los de la película. Decimos película y no libro, porque las apariencias del juego y su ambientación están directamente inspiradas en los filmes sobre los libros.

En El señor de los anillos: La guerra del norte – Legacy Edition podemos iniciar la aventura con cualquiera de los tres protagonistas, pero así mismo cambiarlos en le momento que queramos, por lo que no estamos atados a un humano, enano o elfa. Cada personaje maneja sus propios niveles y experiencia, inventario, equipamiento y árbol de habilidades, así que esto motiva a su constante intercambio y no «casarse» con uno solo. Por supuesto, es cuestión de gustos el tomarle afecto a uno de ellos sobre los otros dos.

No muy diferente a Aragorn, Gimli y Legolas en la historia base de El señor de los anillos y varios de sus juegos colegas, controlar a Eradan, Farin y Andriel comparten sus mismas características. Eradan y Andriel fueron creados específicamente para La guerra del norte, mientras que el enano Farin ya había hecho su debut en The Lord of the Rings Online. Como buen montaraz, Eradan es experto en espadas a dos manos y del mismo modo ágil en la batalla, mientras que Farin se desenvuelve mejor con hachas y martillos destructores de rocas pero es más pesado, así como Andriel es perfecta en ataques mágicos y auras de curación o potenciación, descubriendo glifos élficos con pasajes secretos.

El juego tiene elementos de rol, en la manera que podemos recolectar recursos, equipo, armas; comprarlos y venderlos, así como hablar con diferentes personajes de Bree y cumplir misiones secundarias. Sin embargo, su modo principal es el combate en tiempo real y la acción, que puede llegar a tornarse repetitiva aún con la variedad de objetivos. En varios momentos nos enfrentamos a hordas de enemigos, comenzando con la primera misión del equipo que es distraer a los orcos en Fornost, una fortaleza abandonada debidamente ubicada al noroeste de la Tierra Media.

Bree funciona como un ‘lobby’ al que podemos regresar como viaje rápido entre capítulos, pero es limitado lo que podemos hacer acá. Con excepción de cierto ‘glitch’ con el que me crucé, gracias al cual podía tomar una y otra vez armas en el suelo al lado del almacén del herrero, para revenderlas y así conseguir mucho dinero sin esfuerzo. No que me molestase pero seguro corregirán en un futuro parche. En el camino nos cruzamos con un Águila gigante de las Montañas nubladas y con los hijos gemelos de Elrond, para después encontrar a la comunidad del anillo en Rivendell. La historia alterna contra el villano principal Agandaûr transcurre hasta la destrucción del Anillo único y la derrota de Sauron.

Si bien existe un árbol de habilidades para desbloquear por cada personaje conforme ganas experiencia de batalla, la jugabilidad no deja de ser rutinaria y los movimientos nuevos tampoco alteran drásticamente el resultado de los combates. Solo por su historia ‘spin-off’ podríamos recomendar La guerra del norte, aunque durante todo el juego siempre te estás preguntando en qué se encuentran los protagonistas principales de El señor de los anillos. Al fin y al cabo es alrededor del Anillo único que gira la historia creada por Tolkien.

El multijugador local con pantalla dividida no es posible en la versión reseñada, Nintendo Switch. Sin embargo, el multijugador en línea cooperativo sí es compatible con esta para crear y unirse a partidas. No hay forma de tener comunicación directa con otros jugadores o chat por voz, pero estos pueden unirse y abandonar nuestra campaña principal o en su defecto podemos jugarla con amigos de la lista que tengan el juego. Por lo general no experimentamos ralentizaciones considerables en los capítulos y en el momento que un jugador se desconecta en pleno combate, la computadora toma su lugar con los otros dos personajes que no controlemos.

Si bien es interesante tener otro punto de vista de la Tierra Media durante la guerra por el anillo, creemos que el carisma de los protagonistas no alcanza los niveles de aquellos creados por Tolkien. Aún si es solo por conocer la historia, lo que puede retraer a los jugadores con el paso de las horas es irónicamente la misma jugabilidad que La guerra del norte no diversifica en lo más mínimo. Su mayor incentivo es el multijugador cooperativo, pero aún así se queda corto en varios aspectos, mientras que gráficamente cumple con lo básico para un título de 15 años, sin llegar a ser superior.

Reseña hecha con una copia digital de El señor de los anillos: La guerra del norte – Legacy Edition para Nintendo Switch brindada por Aspyr. El juego también está disponible en Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC.