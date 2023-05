La serie de Los Anillos de Poder fue solo el primer paso en el intento de traer de nuevo la obra de Tolkien a la cúspide de la cultura pop. Se vienen una serie de películas, ‘anime’ e incluso videojuegos como el recién anunciado juego MMO de El Señor de los Anillos o The Lord of The Rings.

De acuerdo a un comunicado oficial, Embracer Group, Amazon Games y Middle-Earth Enterprises se aliaron para dar vida a un nuevo juego multijugador masivo online (MMO) con un mundo abierto persistente basado en la Tierra Media.

Este nuevo título —que todavía no cuenta con un nombre oficial— se encuentra en las primeras fases de producción por parte de Amazon Games Orange County. Ellos son los creadores del MMO de mundo abierto New World

Tampoco han revelado una posible fecha o periodo de lanzamiento, pero sí sabemos Amazon Games lanzará el juego tanto para PC como para consolas.

Además de este MMO, otras producciones de El Señor de los Anillos o The Lord of The Rings que estamos esperando son el inminente juego protagonizado por Gollum, El ‘anime’ La guerra de los Rohirrim y la segunda temporada de la serie de Amazon Prime Los Anillos de Poder.

Ahora nos preguntamos, ¿Qué pasará con The Lord of the Rings Online? Este MMO ya tiene 16 años y una comunidad muy dedicada. Sería una lástima que lo cerraran por «hacer espacio en el mercado» a este nuevo título.

Fuente: comunicado oficial de Amazon Games