El tráiler de lanzamiento de GTA VI muestra nuevas escenas y un sexi momento en la ducha, pero nada de jugabilidad

No sabemos por qué Rockstar Games decidió llamar «tráiler de lanzamiento» al nuevo avance de GTA VI a pesar de que falta más de un mes para su lanzamiento, pero al menos podemos ver un poco más del que puede ser el videojuego más esperado de todos los tiempos.

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En este video que está acompañado de la canción Flower in a Hurricane de Justice con la participación de Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard vemos algunas secuencias de acción y un momento intimo entre los protagonistas Lucia y Jason en la ducha, así como varias escenas que destacan la caótica vida en Vice City y un recordartorio de su fecha de lanzamiento: 19 de noviembre de 2026. Lo que no vemos es jugabilidad real.

La descripción del tráiler trae una nueva sinopsis del juego que dice: Jason y Lucía siempre han sabido que todo está en su contra. Pero cuando un golpe que parecía sencillo sale mal, terminan en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos. En medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, se ven obligados a depender el uno del otro más que nunca si quieren salir con vida.

Aunque el anterior video de casi media hora que se estrenó en Netflix (pero que ya se encuentra disponible en YouTube) ya nos dio una clara idea de cómo va a ser jugar GTA VI, resulta curioso que Rockstar siga escondiendo las escenas de jugabilidad en sus principales materiales publicitarios.

Grand Theft Auto saldrá para PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Llegará eventualmente a PC, pero esta versión aún no tiene fecha de lanzamiento y todavía no se abrirá la compra anticipada de ésta. Pueden conocer detalles sobre el precio del juego en Colombia, México y otros países de la región siguiendo este enlace.