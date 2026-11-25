Con el reciente lanzamiento del tráiler que conmemora el aniversario número 30 de la franquicia Dead or Alive, la desarrolladora japonesa Koei Tecmo reconfirmó que se encuentran trabajando en un nuevo proyecto. Anteriormente, Koei Tecmo ya había revelado en febrero que Dead or Alive 7 se encontraba en etapas tempranas de desarrollo. Sin embargo, esta nueva mención al proyecto confirma que aún nos puede faltar un buen tiempo para ver cómo lucirá la séptima entrega de Dead or Alive. Ya que, Koei Tecmo utilizó un breve metraje de la primera mención del juego donde vimos a Kasumi junto a Ryu Hayabusa.

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Dead or Alive, la cual celebra sus 30 años con un video que repasa su legado

En el vídeo, Koei Tecmo celebra el trigésimo aniversario Dead or Alive —cuyo debut fue el 20 de noviembre de 1996— y agradece a su público y equipo de desarrollo por hacerlo posible. Adicionalmente, la desarrolladora japonesa señala en el avance que que esta entrega de la franquicia Dead or Alive será la primera que Tomonobu Itagaki no podrá ver, aunque su legado continúa con esta saga y Ninja Gaiden.

La primera entrega de la franquicia Dead or Alive llegó originalmente a los salones de arcade en 1996, para llegar posteriormente a la consola Sega Saturn en 1997 y a PlayStation en 1998. Esta serie de juegos de pelea en 3D conmemora sus 30 años mañana e invita con el corto vídeo a repasar su trayectoria. Por otra parte, la entrega más reciente de la franquicia hasta ahora, Dead or Alive 6 —la cual tuvo un relanzamiento este año— salió al mercado en marzo de 2019, lo que significa que han pasado más de siete años sin que tengamos un nuevo título de la franquicia. Estaremos atentos sobre cualquier anuncio que Koei Tecmo haga sobre esta franquicia de juegos de pelea, la cual podría llegar como competencia de Tekken, la cual se encuentra como la única oferta real actual para los fanáticos de los juegos de pelea en tres dimensiones.

Fuente: canal oficial de Koei Tecmo en YouTube