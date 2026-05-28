El último personaje DLC del ‘Castillo Infinito’ en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 es Doma: veánlo en acción aquí

La primera temporada de contenido extra para el juego de peleas Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 está a punto de terminar y ya podemos ver en acción al último personaje DLC del pase de temporada inspirado en El Castillo Infinito: el demonio de la luna creciente 2 – Doma.

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Este es uno de los pocos personajes completamente nuevos del pase, pues la mayoría de los demás eran versiones actualizadas de personajes existentes como Tanjiro y Tomioka. Pueden ver cómo pelea en el siguiente tráiler compartido en el canal oficial de SEGA en YouTube.

Como pudieron ver, sus ataques se basan en los ataques con abanicos y ondas congelantes que lanza. Junto a él también se pondrá a la venta un DLC con nuevas canciones sacadas de la banda sonora de la serie de anime y la película.

Doma ya se encuentra disponible y se puede comprar como un personaje DLC individual o como parte del Pase de Personajes de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito que también incluye a Tanjiro Kamado, Kaigaku, Zenitsu, Akaza, Giyu Tomioka y Shinobu Kocho en versiones sacadas del más reciente filme.

Sobre la posibilidad de nuevo contenido, tendremos que esperar al estreno de la próxima película. Seguramente el nuevo paquete DLC estará basado en los personajes que veamos en ella.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante Steam. Pueden leer nuestra reseña de la versión de PS4 aquí.