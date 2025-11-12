El universo de BlazBlue regresa con Entropy Effect X – ACEX, juego que ya tiene fecha de lanzamiento

Arc System Works Reveló, durante el State of Play Japan, un adelanto de Entropy Effect X o para los que no están al tanto una versión actualizada del roguelike de BlazBlue. El último juego de la franquicia, BlazBlue: Central Fiction, fue lanzado en el 2016 y el crossover BlazBlue: Cross Tag Battle en el 2018. Así que este spin-off también marca el regreso de algunos personajes y elementos del universo de BlazBlue a las consolas desde el 2014. Sin embargo, este “nuevo” BlazBlue, solo es una novedad para los usuarios de consola. Ya que, el juego mostrado es una versión actualizada del juego BlazBlue Entropy Effect desarrollado por el estudio 91Act para iOS, Android y PC (Steam).

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de BlazBlue Entropy Effect X – ACEX ?

El tráiler confirma que la fecha de lanzamiento de BlazBlue Entropy Effect X – ACEX ha quedado programada para el jueves 12 de febrero del 2026. A diferencia de los títulos centrales de la franquicia, como el lanzado en 2016, esta Entropy Effect X no es un juego de pelea, sino un juego de acción con elementos roguelike. Sin embargo, los jugadores podrán usar personajes de la franquicia portando sus movimientos característicos. Entre estos personajes seleccionables se encuentran Ragna, Jin, Kokonoe, Mai y Noel. No obstante, el principal enigma que rodea a esta nueva versión “X” es la naturaleza exacta de las diferencias o mejoras que la distinguirán de su predecesor inmediato.

¿Cuál es la historia de BlazBlue Entropy Effect?

Algunos personajes como Arakune son jefes finales de BlazBlue Entropy Effect X – ACEX.

En un misterioso dominio conocido como «el Laboratorio», un grupo de investigadores de élite compite por salvar un mundo que se derrumba. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos hasta la fecha, el Dr. Mercurius, director del laboratorio, sigue advirtiendo que la caída del mundo está cerca.

En un último intento desesperado, la iniciativa «Investigación de la Posibilidad» busca reunir los Fragmentos de la Posibilidad, unos fragmentos especiales del mundo que podrían impedir la destrucción aparentemente inevitable. Estos fragmentos se encuentran en el Mar de la Posibilidad, un reino entre mundos, más allá de los límites de la realidad. El protagonista, Ace, es el único ser capaz de sumergirse en este mar. Guiado por los investigadores de élite del laboratorio, Ace desciende una y otra vez en busca de la salvación, hasta que extrañas visiones se apoderan de él y su cuerpo comienza a cambiar.

A medida que Ace continúa sumergiéndose, innumerables recuerdos inundan su mente y la verdad detrás del mundo que se derrumba, y la propia investigación, comienza a salir a la superficie.

Fuente: PlayStation