El universo de Minecraft se fusiona con el de Sonic Racing CrossWorlds, fecha y detalles de la colaboración

El nuevo juego de carreras de Sonic está haciendo una apuesta fuerte con los ‘crossovers’ que agregan personajes como Mega Man, Bob Esponja, Pac-Man, las tortugas ninja y Avatar. La primera colaboración de Sonic Racing CrossWorlds será con Minecraft y ya conocemos algunos detalles del evento especial que celebrará su llegada.

Empecemos viendo el curioso video en el que Steve prepara su viaje al mundo de Sonic desde su universo voxelado. No esperen ver jugabilidad con el nuevo personaje, es solo un avance corto y divertido.

El Paquete de Minecraft para Sonic Racing CrossWorlds estará disponible a partir del miércoles 8 de octubre de 2025. Todos los jugadores que hayan comprado el pase de temporada o la edición digital deluxe del juego lo recibirán, pero también se puede comprar por separado.

Pero la colaboración no se limita al paquete que nos permitirá jugar con Steve, Alex, un Creeper y usar el carrito de mina para correr. También habrá un evento llamado Festival de Minecraft entre el jueves 9 y el sábado 11 de octubre en el que pueden participar todos los jugadores sin importar si compraron o no el paquete.

Más adelante llegarán más paquetes de contenido con nuevos personajes, carros y novedades.

Sonic Racing CrossWorlds ya se encuentra disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam y Epic Games Store.