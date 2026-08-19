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El verdadero mapa de GTA 6 fue filtrado en redes, pero Take-Two no tardó en tomar acciones

Falta poco para Leonida.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El próximo 27 de agosto, Rockstar Games presentará a través de Netflix una muestra de la jugabilidad de GTA 6 o Grand Theft Auto VI, video que una gran cantidad de seguidores espera para darse una idea de la magnitud del mapa de mundo abierto. Como es natural, las filtraciones hacen parte de este universo y GTA 6 no ha sido inmune a ello desde su desarrollo. El mapa del estado Leonida y al parecer un video del juego fue filtrado a través de redes sociales, cuya veracidad yace en que las publicaciones con la imagen fueron rápidamente eliminadas de internet. Reclamación directa por el propietario de los derechos de autor, que en este caso sería la casa matriz Take-Two.

Por supuesto tuvimos oportunidad de verlo y verificarlo, pero no lo compartiremos por obvias razones. Igualmente solo podremos dar fe del mismo una vez que GTA 6 vea la luz el próximo mes de noviembre. A su vez, difiere un tanto del mapa de GTA 6 extraoficialmente mostrado en 2023, pero el concepto se mantiene. El estado de Leonida está compuesto por varios condados, más de los que se ven en GTA V con Los Santos y Blaine. El condado de Vice-Dale haría las veces del real Miami-Dade en GTA 6. Aparte de una región que ya se conocía como Ambrosia, también vemos mencionados otros cuatro condados con nombres de mujeres y otro de hombre: Kelly, Leonard, Lummox y Mariana.

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Estos nombres ya habían aparecido en imágenes previas del juego liberadas oficialmente y fotogramas de los tráileres. Además del terreno principal de Leonida, hay pequeños islotes posiblemente explorables en el Golfo de Leonida, así como los cayos de Leonida y dos aeropuertos, uno de ellos probablemente perteneciente a una base militar.

GTA 6 estará disponible exclusivamente de forma digital para PS5 y Xbox Series X/S el 19 de noviembre del 2026.

🌴🥥

Welcome to Leonida

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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