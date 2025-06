El villano de 007 Casino Royale se enfrenta a otro agente secreto en Hitman: World of Assassination

IO Interactive anunció el próximo objetivo elusivo para Hitman: World of Assassination, y no es otro que el astuto LeChiffre, interpretado por Mads Mikkelsen, de la película Casino Royale. Esto va en concordancia con el anuncio de 007: First Light –también desarrollado por IOI– en el más reciente State of Play. El señor LeChiffre, llamado aquí El Banquero, está disponible gratuitamente desde el 6 de junio y hasta el 6 de julio.

El propio Mikkelsen regresa para este nuevo DLC, apareció en el escenario del Summer Game Fest y la presentación de IOI para promocionarlo. Esta misión incluye objetos (paquete premium) para adquirir en el juego, como un nuevo traje de Rey de Cartas, una pistola con silenciador, una cuerda de tortura como se ve en la película y una ficha de casino por 1’000.000.

«LeChiffre es un personaje que siempre me ha gustado: es calculador, frío y despiadado», dijo Mikkelsen. Introducirlo en el mundo de Hitman crea una colaboración emocionante. Los jugadores pueden esperar juegos mentales, grandes riesgos y giros inesperados que solo este personaje podría orquestar. Para tener éxito, deberán jugar con inteligencia.

Un reciente fracaso empresarial dejó a LeChiffre en una situación desesperada, perdiendo grandes sumas de capital, tanto legítimo como ilícito. En un intento desesperado por recuperarse, ha organizado una partida de póker de alto riesgo en el Casino Monarchique de París. El Agente 47 ha recibido la misión de infiltrarse en el peligroso evento y tendrá que encontrar a su objetivo para evitar que se desate el caos en todo el mundo.

Todos los que persigan al objetivo LeChiffre desbloquearán contenido especial para 007: First Light cuando salga en 2026, el Traje de Casino, si también conectan su cuenta de IOI. El contenido premium del Banquero está disponible por $5 USD.

Mikkelsen se une de esta manera a otros actores famosos que han aparecido en Hitman, como Sean Bean y Jean-Claude Van Damme.