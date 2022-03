Elden Ring alcanza las 12 millones de copias vendidas, Bandai Namco quiere «aprovechar el éxito»

No cabe duda que el más reciente juego de FromSoftware es todo un fenómeno. La infame dificultad que caracteriza a los juegos ‘tipo Souls’ no asustó a los jugadores, pues Elden Ring es un éxito que ya alcanzó las 12 millones de copias vendidas en todo el mundo. Le tomó menos de tres semanas alcanzar este importante número, comparable al que alcanzan títulos de franquicias tan populares como Call of Duty. En Europa ya es considerada la «nueva propiedad intelectual más exitosa» desde el lanzamiento de Tom Clancy’s The Division en 2016.

Les recomendamos leer nuestra reseña de este título para que comprendan a qué se debe su popularidad.

El comunicado oficial en el que Bandai Namco y FromSofware celebran el éxito de Elden Ring aclara que más de un millón de las copias vendidas pertenecen a Japón. Su director, Hidetaka Miyazaki, agradeció a los jugadores por su apoyo y explicó que el juego está basado en «una historia mitológica escrita por George R.R. Martin». Esto aclara un poco más cuál fue el aporte del autor de Juego de Tronos.

Por su parte, Yasuo Miyakawa —presidente y CEO de Bandai Namco Entertainment— dice que «continuarán los esfuerzos por expandir esta marca más allá del juego y dentro de la vida diaria de todos». El comunicado también dice que podemos «esperar más de Elden Ring como una propiedad intelectual».

Esto significa que la empresa quiere hacer algo más con el nombre Elden Ring para aprovechar su éxito. Algunos han especulado que podría tratarse de una serie o película. Otros, tal vez más sensatos, están pensando en una línea de figuras de acción y otros productos. Sea lo que sea, estos planes de expandir la propiedad intelectual seguramente están en una fase muy temprana.

Fuente: comunicado oficial