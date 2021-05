Elden Ring es uno de los videojuegos más esperados del año y no tenemos idea alguna sobre su fecha de lanzamiento. Simplemente asumíamos que sería lanzado en 2021. Este juego de FromSoftware fue anunciado con un vistoso tráiler cinematográfico en E3 2019, pero no hemos sabido nada oficial desde entonces. Hace algunos meses se filtro un tráiler, pero este no ha sido mostrado oficialmente y sus creadores siguen guardando silencio.

Cada vez que hay un nuevo evento sobre videojuegos, los fanáticos de los títulos modernos de FromSoftware —entre los que se encuentran Dark Souls, Bloodborne y Sekiro: Shadows die Twice– guardan la esperanza de ver más sobre este juego. Sin embargo, todo parece indicar que su llegada se demorará bastante.

En una reciente presentación para sus accionistas, Kadokawa Corp. —el conglomerado al que pertenece FromSoftware— confesó que la fecha de lanzamiento de Elden Ring, que no ha sido revelada al público, podría ser aplazada para el siguiente año fiscal. Eso significa que no veríamos el juego antes de marzo de 2022. La misma presentación describe a este título como «el más grande en la historia de FromSoftware».

Según lo dicho en la presentación, la principal razón de la demora de este y otros videojuegos de Kadokawa Corp. es —como muchos ya se imaginarán— las dificultades impuestas a los estudios por la pandemia de COVID-19, el cual volvió a golpear a Japón con fuerza en un nuevo pico.

Tendremos que seguir esperando para conocer cuál puede ser la fecha de lanzamiento de Elden Ring.

Via: TweakTown

Fuente: presentación de Kadokawa Corporation