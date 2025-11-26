Videojuegos

Elden Ring: Nightreign, así pelea el Erudito, uno de los personales del DLC The Forsaken Hollows

A una semana de la llegada de The Forsaken Hollows, FromSoftware presenta al Erudito, uno de los personajes jugables que llegarán con el DLC.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El lanzamiento de la expansión de Elden Ring: Nightreign, titulada The Forsaken Hollows llega el jueves 4 de diciembre y Bandai Namco ha revelado una nueva clase jugable que llega para dinamizar la dinámica del combate. El Erudito forma parte de los nuevos contenidos que el DLC introducirá, incluyendo dos señores de la noche, nuevos encuentros y un evento adicional.

¿Cómo pelea el Erudito en Elden Ring: Nightreign The Forsaken Hollows?

El Erudito también puede convocar a los condenados para que le asistan en la lucha.

El Erudito es un personaje de naturaleza académica, diseñado para operar con un alto nivel poder Arcano. Su mecánica central se basa en la observación y el estudio del campo de batalla para obtener incrementos de poder.

- Publicidad -

En su tráiler de jugabilidad, FromSoftware muestra al Erudito utilizando un arsenal que incluye espadas y dagas ligeras, similar al estilo de la Duquesa. Además, en el adelanto se ve al Erudito interactuando con objetos como tomos y la recolección de plantas. Una habilidad destacada le permite al personaje “leer” al oponente, activando un temporizador visual sobre los enemigos y aplicando lo que parece ser un debuff significativo.

Junto con el Scholar, el DLC introducirá al Undertaker (Enterrador), aunque los detalles sobre este personaje son limitados. A diferencia del enfoque Arcano del Erudito, el Undertaker cuenta con daño que escala en Fe y su arma conocida hasta ahora es una maza.

En nuestra reseña de Elden Ring Nightreign dijimos que este título es una gran apuesta de FromSoftware por expandir y reinventar la fórmula del género que en el 2025 cumple 16 años. Este es un juego que se centra en la adaptación y colaboración en equipo en partidas cortas, pero llenas de acción, las cuales gracias a la gran experiencia del estudio se nutre de diferentes estilos de juego para lograr una sinergia que le brinda al título mucha personalidad. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

One Piece: Xebec tiene otro hijo, los colores oficiales podrían conectarlo con otro Yonko

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica

Octopath Traveler 0: algunos de los nuevos viajeros acompañantes y aventuras en el mar
El juego de terror Horses fue baneado en Steam, pero tiene fecha de lanzamiento en otras tiendas
Super Mario 64 finalmente corre en PlayStation 1, más bien como Super Mario 32-bit
Umamusume: Pretty Derby, por fin llega el contenido de Halloween a la versión global
Zenitsu versión ‘Castillo infinito’ llegará pronto a The Hinokami Chronicles 2 – fecha y video
Compartir este contenido
Artículo anterior Octopath Traveler 0: algunos de los nuevos viajeros acompañantes y aventuras en el mar
No hay comentarios

Lo último

McDonald’s lanza una Cajita Feliz de Disneyland con 70 juguetes de Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, entre otros
Cultura POP
Yoroi Shin Den Samurai Troopers: estos son los protagonistas de la secuela de Samurai Warriors
Anime y Manga
Así es el Nintendo Mall Tour Latinoamérica en Bogotá, Colombia
Eventos Gamer
Fatal Fury: City of the Wolves, SNK confirma la fecha de lanzamiento de Mr. Big
Videojuegos