Elden Ring: Nightreign, así pelea el Erudito, uno de los personales del DLC The Forsaken Hollows

El lanzamiento de la expansión de Elden Ring: Nightreign, titulada The Forsaken Hollows llega el jueves 4 de diciembre y Bandai Namco ha revelado una nueva clase jugable que llega para dinamizar la dinámica del combate. El Erudito forma parte de los nuevos contenidos que el DLC introducirá, incluyendo dos señores de la noche, nuevos encuentros y un evento adicional.

¿Cómo pelea el Erudito en Elden Ring: Nightreign The Forsaken Hollows?

El Erudito también puede convocar a los condenados para que le asistan en la lucha.

El Erudito es un personaje de naturaleza académica, diseñado para operar con un alto nivel poder Arcano. Su mecánica central se basa en la observación y el estudio del campo de batalla para obtener incrementos de poder.

En su tráiler de jugabilidad, FromSoftware muestra al Erudito utilizando un arsenal que incluye espadas y dagas ligeras, similar al estilo de la Duquesa. Además, en el adelanto se ve al Erudito interactuando con objetos como tomos y la recolección de plantas. Una habilidad destacada le permite al personaje “leer” al oponente, activando un temporizador visual sobre los enemigos y aplicando lo que parece ser un debuff significativo.

Junto con el Scholar, el DLC introducirá al Undertaker (Enterrador), aunque los detalles sobre este personaje son limitados. A diferencia del enfoque Arcano del Erudito, el Undertaker cuenta con daño que escala en Fe y su arma conocida hasta ahora es una maza.

En nuestra reseña de Elden Ring Nightreign dijimos que este título es una gran apuesta de FromSoftware por expandir y reinventar la fórmula del género que en el 2025 cumple 16 años. Este es un juego que se centra en la adaptación y colaboración en equipo en partidas cortas, pero llenas de acción, las cuales gracias a la gran experiencia del estudio se nutre de diferentes estilos de juego para lograr una sinergia que le brinda al título mucha personalidad. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica