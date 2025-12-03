Elden Ring: Nightreign, así pelea Undertaker o la Funebrera en el DLC The Forsaken Hollows

The Forsaken Hollows, el DLC de Elden Ring: Nightreign estará disponible desde el jueves 4 de diciembre y Bandai Namco ha lanzado un nuevo tráiler que presenta al segundo personaje del contenido descargable. Anteriormente, conocimos al Erudito y ahora FromSoftware nos presenta a la Funebrera (Undertaker).

¿Cómo pelea la Funebrera en Elden Ring: Nightreign The Forsaken Hollows?

A diferencia del Erudito, la Funebrera, destaca por su inmensa fuerza física y habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Armada con un mazo de dos manos, es capaz de enfrentar a los enemigos más poderosos. Sus habilidades únicas le permiten correr rápidamente sin agotar su resistencia y lanzarse contra un enemigo desde el aire a alta velocidad para infligir daño colosal. Este personaje se suma a la expansión The Forsaken Hollows de Elden Ring, la cual también introducirá dos nuevos jefes y un modificador de mapa que cambiará el paisaje del juego, además de otras sorpresas.

En nuestra reseña de Elden Ring Nightreign dijimos que este título es una gran apuesta de FromSoftware por expandir y reinventar la fórmula del género que en el 2025 cumple 16 años. Este es un juego que se centra en la adaptación y colaboración en equipo en partidas cortas, pero llenas de acción, las cuales gracias a la gran experiencia del estudio se nutre de diferentes estilos de juego para lograr una sinergia que le brinda al título mucha personalidad. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica