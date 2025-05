Elden Ring Nightreign – Reseña (PC)

El pasado diciembre, durante la gala de los The Game Awards 2024, FromSoftware sorprendió a todos con la presentación de Elden Ring Nightreign. Este es un nuevo juego ambientado en las tierras intermedias, el cual está enfocado en su totalidad en brindar una experiencia multijugador en un mundo procedural. Gracias a estas características, los fanáticos de los soulslike han estado en continua discusión, ya que, algunos disfrutan estos juegos en solitario y otros, por el contrario, ven con buenos ojos la oportunidad de disfrutar del mundo de FromSoftware en compañía de amigos. Así que en nuestra reseña de Elden Ring Nightreign, les contaremos nuestra experiencia enfrentándonos a los señores de la noche.

Como es costumbre, FromSoftware desvela de manera intrínseca a través de la exploración del entorno la historia de sus juegos. Ahora, en Elden Ring Nightreign, la historia se presenta de forma fragmentada, en las diferentes expediciones, incitando a los jugadores a unirse a una expedición para recolectar Fragmentos Estelares. Estos son esenciales para alimentar y purificar, una entidad central en la cosmogonía de este universo. Cada encuentro, cada entorno y cada objetivo dentro de las expediciones contribuyen a una comprensión más profunda del mundo y sus conflictos. Los señores de la noche, al ser derrotados, no solo representan un obstáculo superado, sino que también suelen estar ligados a la narrativa subyacente, revelando aspectos cruciales y misterios de Elden Ring Nightreign.

De regreso a las tierras intermedias… una y otra vez

En Elden Ring Nightreign —gracias a su naturaleza cooperativa— se acentúa el trabajo en equipo, el cual fomenta la interpretación compartida de la historia. Esto debido a que cada jugador gracias a sus expediciones y descubrimientos pueden unir las piezas del rompecabezas narrativo a medida que avanzan juntos. Adicionalmente, en Nightreign no encontraremos una narrativa explícita que se cuente a través de extensas escenas cinematográficas o diálogos prolongados, sino que la inmersión se logra a través de la atmósfera, los detalles visuales de los entornos y las implicaciones de los objetivos de cada una de las expediciones. Así que a pesar de su sistema de expediciones cortas de tres días, que concluyen en un gran enfrentamiento contra un jefe colosal, Elden Ring Nightreign contiene muchos secretos.

Cada vez que exploramos y encontrramos objetos clave o completamos misiones secundarias conocemos más del trasfondo de cada uno de los personajes del juego por medio de la bitacora.

Una vez que se ha completado una expedición exitosamente, los jugadores obtienen la oportunidad de adquirir nuevas mejoras. Estas incluyen la posibilidad de desbloquear nuevos personajes, conocidos como “Nightfarers”, quienes cuentan con diversas habilidades y estilos de juego para adaptarse a diferentes situaciones o tipos de jugador. Además, al concluir con éxito o ser derrotados en batalla, podremos obtener Reliquias. Estas son objetos con efectos especiales que potencian las habilidades de los personajes y pueden ser combinadas para crear sinergias poderosas.

En Elden Ring Nightreign morir, pelear, explorar y repetir es desafiante

Cada señor de la noche tiene una debilidad que debemos explotar, pero para hacerlo debemos tener una estrategia de exploración solida.

La progresión también se ve reflejada en la apertura de nuevos mapas y desafíos. Esto, sin lugar a dudas, mantiene el interés del jugador. Además, la dificultad escalonada a medida que se dominan las mecánicas es sumamente satisfactoria. Gracias a esto, cada éxito o derrota, incentiva la exploración constante y la experimentación con diferentes configuraciones de personajes y reliquias. Esto sin duda es una gran adición para que aquellos jugadores que disfrutan de este género con un solo tipo de build se animen a experimentar con otras configuraciones. Este ciclo de juego, recolección de recursos, mejora de personajes, recolección y configuración de Reliquias de manera rápida hacen que uno pueda disfrutar en sesiones cortas de este juego, en comparación con la entrega principal —la cual le demanda más tiempo y atención al detalle al jugador—.

Las expediciones tienen puertas secretas y zonas ocultas que nos tomarán más de una visita encontrarlas y conocer cómo desbloquearlas.

La exploración en este mundo procedural, a pesar de lo fluida y dinámica que sea su jugabilidad, no está exenta de lunares. Ya que, algunas zonas y enemigos siempre se encuentran bajo patrones similares que con el tiempo pueden llegar a ser predecibles. Adicionalmente, a pesar de ser una marca de FromSoftware, no descartamos que algunos jugadores se sientan frustrados por la diferencia de nivel de algunos enemigos que se puedan encontrar en las primeras fases de la exploración. Nuestro consejo es que la mejor estrategia es saber que pelea elegir y que no tengan pena de abandonar una pelea para subir de nivel y volver a enfrentar a ese enemigo en mejores condiciones.

Jugar un soulslike en compañía nunca ha sido tan divertido

Las mecánicas centrales de Elden Ring Nightreign se centran en un equilibrio dinámico entre el trabajo en equipo, la adquisición de experiencia, la exploración y sin duda la experiencia con cada derrota. A pesar de que los controles, entornos y la mayoría de los adversarios pueden resultar familiares para quienes ya han jugado el título del 2022 y la expansión del 2024, se han implementado numerosas modificaciones y adiciones que alteran sustancialmente el ciclo de juego. En Elden Ring Nightreign tendremos que pasar por tres fases en cada expedición: la fase de Preparación, la fase de Encuentro y la fase de Enfrentamiento.

El mundo procedural de Elden Ring Nightreign cuenta con fenomenos unicos que dotan de aún más personalidad cada expedición.

La fase de preparación, es el momento idóneo para que los jugadores establezcan estrategias y definan sus roles. La fase de encuentro, la cual involucra el recorrido por el entorno, la confrontación con enemigos menores y la recolección de Fragmentos Estelares. Finalmente, la fase de enfrentamiento es donde los exploradores se enfrentan al jefe final de la expedición. La adaptabilidad es una característica fundamental en Elden Ring Nightreign. Ya que, las composiciones de equipo y el cómo se puedan complementar las habilidades de cada personaje son pueden ser decisivas para superar los obstáculos más desafiantes, que algunas veces no necesariamente son los señores de la noche.

No hay personaje malo en Elden Ring Nightreign

Nuestras recompensas por cada expedición nor sirven para comprar reliquias o nuevos atuendos para los personajes.

Estamos conscientes que gran parte de la magia de los soulslike es la libertad que tiene el jugador para crear una build de personaje. Sin embargo, esto no es algo que se le facilite a todos aquellos que son fanáticos de los títulos de FromSoftware. Teniendo en cuenta este punto, debemos destacar la selección de personajes de Elden Ring Nightreign. Ya que, son la puerta de entrada perfecta para aquel jugador casual, que no acostumbra a alunizar con qué tipo de arma escala el daño según los atributos o características de su personaje. Es así que estamos seguros, que si estos jugadores luego regresan a otros soulslike de la desarrolladora japonesa podrán disfrutar de una mejor manera de sus sesiones de juego.

¿Se puede jugar Elden Ring Nightreign sin estar conectado a internet?

Dada la naturaleza del juego, es normal que esta sea una pregunta que muchos jugadores tengan en su mente. Afortunadamente, sobre todo para aquellos que disfrutan de estos juegos en solitario, Elden Ring Nightreign se puede configurar para jugar sin la necesidad del emparejamiento en línea. Eso sí, este es un camino que recomendamos solo para los más experimentados en los juegos de FromSoftware.

Al final se puede ver el progreso de la expedición para estudiar la ruta y planear de una mejor manera el siguiente intento.

En cuanto a música, diseño de niveles y ambientación, no podemos decir nada que ya no hayamos dicho en nuestra reseña de Elden Ring de 2022 y su posterior expansión Shadow of the Erdtree del 2024. Ya que, este aspecto sigue siendo igual de sobresaliente. Sin embargo, si podemos destacar que —como era de esperarse— el desempeño y la optimización de la versión de PC superan a la del título original.

Elden Ring Nightreign 9 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital de Elden Ring Nightreign para Steam provista por Bandai Namco Latinoamérica. El juego también está disponible en PlayStation 5 y Xbos Series.