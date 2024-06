Elden Ring: cambios de la actualización de Shadow of the Erdtree

El lanzamiento de Elden Ring: Shadow of the Erdtree es el viernes 21 de junio. Así que como es costumbre, FromSoftware ha preparado una actualización para el juego. Así que antes que esté disponible Elden Ring: Shadow of the Erdtree, les compartiremos las notas o cambios de la actualización que prepara al juego para la llegada del DLC.

Nuevas características y cambios que llegan a Elden Ring con la actualización del DLC Shadow of the Erdtree

Se agregó compatibilidad con el DLC Shadow of the Erdtree .

. Se agregaron cinco nuevos peinados al juego. Se pueden seleccionar durante la creación del personaje, usando el soporte de espejo nublado o usando la función de renacimiento de Rennala.

Se agregó el «Menú de funciones del mapa» al menú del mapa.

Nuevas funciones de grupos de invocación: Los grupos de invocación activos ahora se transferirán a NG+. Los grupos de invocación individuales ahora se pueden habilitar/deshabilitar en el menú de funciones del mapa recientemente agregado.

Nuevas funciones de inventario: Los objetos recién obtenidos estarán marcados con un «¡». Se agregó una nueva pestaña llamada «Objetos recientes» para revisar los objetos obtenidos recientemente. La configuración de la pantalla se puede cambiar desde la pestaña Pantalla en el menú del sistema. Se agregó una nueva característica para invocar un corcel espectral durante la batalla del jefe Elden Beast.

Se agregó una nueva característica al coliseo: los consumibles fabricados que se hayan usado durante una batalla se repondrán al final de tu sesión.

Se agregó compatibilidad con el idioma árabe.

Nuevas características y cambios para la versión de Steam de Elden Ring con la actualización del DLC Shadow of the Erdtree

Nueva configuración de teclado/ratón: Se agregó la configuración de «umbral de cambio de bloqueo» de los controles del mouse. Se agregó una opción para cambiar el comportamiento del movimiento del cursor en el menú del mapa. Se agregaron asignaciones de teclas para abrir el mapa en el menú Configuración de teclas.



Ajustes de equilibrio exclusivos de PVP (jugador contra jugador)

Los ajustes en esta sección no afectan el juego para un jugador ni el cooperativo.

Ajustes de armas: Después de verse afectado por efectos de estado de locura y/o sueño, la acumulación de efectos de estado se detendrá por un corto período de tiempo. Se aumentó el daño de equilibrio de algunos ataques contra otros jugadores de los siguientes tipos de armas: Espadones / Espadones colosales / Espadones curvos / Hachas grandes / Martillos / Manguales / Martillos grandes / Armas colosales / Lanzas grandes / Alabardas Se ajustó el daño de equilibrio de algunos ataques a dos manos contra otros jugadores de los siguientes tipos de armas: Espadones / Hachas / Hachas grandes / Martillos / Martillos grandes / Alabardas / Segadores Se aumentó el daño de equilibrio contra otros jugadores de ataques a dos manos de los siguientes tipos de armas: Hachas / Martillos / Alabardas / Segadores Se aumentó el daño de equilibrio de las hachas contra otros jugadores. Se redujo el daño de los ataques a dos manos contra otros jugadores de todos los tipos de armas.



Se redujo el daño de equilibrio de algunos ataques contra otros jugadores de los siguientes tipos de armas: Dagas / Espadas rectas / Espadas de estocada / Espadas pesadas de estocada / Espadas curvas / Katanas / Espadas gemelas / Hachas / Lanzas / Segadores / Látigos / Puños / Garras

Se redujo el valor de equilibrio de algunos movimientos de ataque contra otros jugadores de los siguientes tipos de armas: Espadones / Espadones colosales / Espadones curvos / Hachas grandes / Martillos / Manguales / Martillos grandes / Armas colosales / Lanzas grandes / Alabardas

Se redujo el daño de algunos ataques contra otros jugadores para el tipo de arma Espadas pesadas de estocada.

Se redujo el daño de los ataques a dos manos contra otros jugadores para los siguientes tipos de armas: Lanzas / Lanzas grandes

Ha sido reducido el movimiento de animación de daño de varios tipos de armas. Esta reducción se aplica cuando otro jugador es aturdido por un ataque fuerte pesado a dos manos: Puños / Garras

Se redujeron los efectos de «Bendición de Baldachin» y «Bendición radiante de Baldachin» para aumentar el valor de equilibrio y la negación de daño físico en JcJ.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree estará disponible desde el viernes 21 de junio en Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S|X, PlayStation 4 y PC Vía Steam. Nosotros ya lo pasamos y pueden leer nuestra reseña en el siguiente enlace.

Fuente: Bandai Namco.