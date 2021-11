Desde hace tres semanas sabemos que el 12 de noviembre se llevará a cabo una prueba de red cerrada de los servidores de Elden Ring, el próximo juego de From Software distribuido por Bandai Namco. En GamerFocus tuvimos la oportunidad de probar Elden Ring antes del 12 de noviembre, fecha en la cual la prueba de red cerrada estará disponible para los usuarios de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S. Así que antes que ustedes se adentren con sus Tiznados a Las Tierras Medias, les contaremos nuestra experiencia en Las Tierras Medias de Elden Ring en estas primeras impresiones.

¿Cómo es y que se puede hacer en la prueba de red cerrada de Elden Ring?

Una de las cosas que más genera curiosidad en Elden Ring no necesariamente es que su lore fuera escrito por George RR Martin. Todo lo contrario, lo más interesante de este título es el hecho de estar ante el primer ‘Souls-like’ de mundo abierto. Este nuevo paso de From Software da pie a algunas preguntas que esta prueba de red cerrada -aunque cabe aclarar se trata de un trabajo en proceso- sí logra contestar de manera adecuada. Así que si se preguntan qué tanto se puede y qué no se puede hacer en Elden Ring, la prueba de red cerrada logra despejar dichas dudas.

Las Tierras Medias de Elden Ring están llenas de objetos para recolectar, crear y comprar.

El mundo abierto de Elden Ring, como muchos otros, está lleno de espacios vacíos. Sin embargo, de vez en cuando aparecen en nuestro camino —en cual también se puede avistar la presencia de enemigos genéricos— algunos subjefes que nada tienen que envidiarles a los que ya estamos acostumbrados en algunos juegos de From Software. Lo anterior, afortunadamente, permite que los enfrentamientos principales lleguen a destacar por su dificultad y presentación. Eso sí, si no están acostumbrados deben estar preparados para morir… Mucho.

El mapa de Elden Ring, aunque no se pudo conocer en su totalidad, es gigantesco y nos será de gran ayuda para marcar zonas con materiales o areas donde por nuestro nivel aun no podamos soportar la presión de la batalla y queramos volver cuando tengamos mejoradas nuestras estadísticas y equipo.

Sensación conocida en un nuevo ambiente

En la prueba de red cerrada de Elden Ring podremos elegir entre seis diferentes clases de personajes.

Lejos de lo que ya es habitual en un ‘Souls-like’, Elden Ring nos brinda situaciones familiares con algunas novedades. Ahora ser asediado por enemigos, encontrar grandes grupos de amenazas, ser presa de algunas trampas del ambiente serán más comunes. Adicionalmente, mientras exploramos Las Tierras Medias de Elden Ring a lomo de nuestro corcel espectral encontraremos lugares secretos que tienen el clásico aspecto y diseño de las mazmorras de un Dark Souls. Algunas de estas zonas, las cuales pudimos visitar durante nuestra experiencia en la prueba de red cerrada, no fueron un obstáculo imposible. Todo lo contrario, nos ayudaron a obtener objetos y a acumular runas para mejorar nuestro Tiznado.

Las batallas en el mundo abierto contra subjefes o las clásicas peleas en espacios cerrados de la saga, siguen teniendo el impacto e inmersión que anteriores entregas de juegos de From Software. Sin embargo, la libertad y las opciones para pelear que tienen los personajes de Elden Ring hacen que los combates sean más accesibles para los jugadores que son nuevos en esta clase de juegos. Por supuesto que todas las peleas están ambientadas con una excelente selección musical a cargo de Yuki Kitamura, conocida por sus trabajos en Dark Souls II, Dark Souls III, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice y Dérciné.

Grandes y diversos paisajes

En la prueba de red cerrada de Elden Ring encontraremos algunos personajes que nos ayudarán en nuestra aventura.

La personalización de nuestro Tiznado, si bien no es de aspecto, si es muy amplia a la hora de elegir el estilo con el que pelearemos. En la prueba de red cerrada de Elden Ring tendremos una amplia variedad de armas, magias, espíritus y habilidades especiales para usar en batalla. Esto es algo que a pesar de verse «abrumador» para algunas personas, estamos seguros que se verá ampliado de cara al lanzamiento del juego.

Los afortunados que puedan participar el 12 de noviembre en la prueba de red cerrada de Elden Ring podrán conocer varios escenarios como playas, oscuras cuevas, bosques, ruinas y cementerios encantados entre algunos otros. Todos estos escenarios cuentan con una calidad grafica similar a la vista en Demon’s Souls de PlayStation 5. No obstante, y teniendo siempre presente que esto se trata de un trabajo en proceso y no del juego final, si hay lugares donde el rendimiento del juego baja. Afortunadamente, los bajones de fotogramas no afectan las batallas y no podrían ser consideradas como un obstáculo para el jugador.

Nuestra experiencia en la prueba de red cerrada de Elden Ring, como hemos plasmado en estas impresiones, ha sido satisfactoria y nos deja con ganas de seguir explorando los secretos que From Software tiene para nosotros cuando el juego llegue al mercado el 25 de febrero del 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Para conocer los horarios de la prueba de red cerrada de Elden Ring, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Primeras impresiones hechas con un código de acceso anticipado a la prueba de red cerrada de Elden Ring para PlayStation 5 provista por Bandai Namco Latinoamérica.