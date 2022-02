Elden Ring — Reseña

Hace tres años —durante la conferencia de Xbox en E3 2019— conocimos a Elden Ring. Este es el proximo ‘soulsborne’ de From Software, el cual cuenta con la participación del escritor George R.R. Martin. Este escritor es conocido por ser el autor de la serie de libros Canción de hielo y fuego, la cual fue adaptada por HBO en la serie Juego de Tronos. Esta unión entre el talento para crear mundos de George R.R. Martin y la vision de fantasia oscura de los juegos de Hidetaka Miyazaki, nos llevará a una cruzada por las Tierras Intermedias para convertirnos en el Señor de Elden. Es momento de conocer nuestra opinión en nuestra reseña de Elden Ring.

Atrapados en una guerra entre semidioses

Bandai Namco previamente revelo algo de información en el tráiler de historia de Elden Ring.

El personaje que controlamos en Elden Ring es llamado «Sin Luz». Él es un guerrero guiado por la gracia perdida del pasado, cuya misión es restaurar el Círculo de Elden. Este al ser destruido y convertido en fragmentos, los cuales son conocidos como las «Grandes Runas», dio inicio a una era de decadencia y miseria en las Tierras Intermedias. Este reino entró en conflicto por las ansias de poder de los semidioses, descendientes de la Reina Márika. Estos personajes poseedores del linaje de «La eterna» —como también se le conoce a la Reina Márika— se apodaron de las «Grandes Runas».

El robo la runa de la muerte, dio inicio a un acontecimiento conocido como La Noche de los Puñales Negros.

Luego del robo de la runa de la muerte, cuyo poder es el que delimita la vida y la muerte, los semidioses fueron atacados por una fuerza desconocida. Godwyn fue el primero en caer causando la desestabilización de la Reina Márika y dando inicio a una guerra entre semidioses. ¿Quién está detrás del robo de la runa de la muerte? ¿Qué pasará cuándo restauremos el Circulo de Elden? Todas estas respuestas podremos encontrarlas durante nuestro viaje. Como es costumbre en los juegos de Hidetaka Miyazaki, la historia Elden Ring puede ser descubierta mediante la lectura de la descripción de los objetos. Sin embargo, en Elden Ring los NPC y sus tareas nos recompensarán con buena información sobre cada uno de los rincones de las Tierras Intermedias.

Un mundo abierto para morir y morir

Con Elden Ring, From Software ha dado el paso al mundo abierto para sus juegos tipo ‘soulsborne’ o ‘soulslike’. A simple vista se puede pensar que esto puede impactar de forma negativa un juego de este estilo. No obstante, con Elden Ring ha quedado comprobado que lejos de ser un punto negativo es algo que puede ser de ayuda para que los jugadores nuevos disfruten del juego sin estar estancados en un solo punto. Esto —si bien puede seguir pasando, — ya no es un muro en la dificultad.

Ahora los jugadores tienen a su disposición un mapa robusto para explorar. Sin embargo es probable que al cabo de un tiempo —cuando tengamos identificadas zonas de interés y ya poseamos un mejor dominio de nuestro personaje— terminemos usando más la opción de viaje rápido. Este es posible gracias al descubrimiento de los «lugares de gracia» o las hogueras para los veteranos del género.

En el mapa de Elden Ring tenemos la posibilidad de dejar hasta 100 marcas, con las cuales podemos identificar lugares de interés en el mapa de las Tierras Intermedias.

En las Tierras Intermedias podremos encontrar un sin fin de materiales, que nos ayudarán en la creación de objetos. Estos nos servirán para llenar nuestra salud, curarnos de estados negativos, imbuir a nuestras armas con un poder especifico o crear flechas o dagas de varios tipos. Adicionalmente, mientras exploramos las Tierras Intermedias a lomo de Torrente encontraremos jefes opcionales, cuevas con tesoros o trampas, catatumbas y calabozos en donde nos esperarán jefes y en algunos casos jugosas recompensas.

Un Sin Luz con muchos caminos iniciales

La narrativa toma un papel importante mientras exploramos las Tierras Intermedias. En nuestro viaje, seremos testigos de las guerras entre las diferentes facciones del mundo de Elden Ring. Intervenir en estos choques de enemigos y derrotarlos nos ayudará a obtener más runas para subir de nivel a nuestro Sin Luz y por consiguiente desarrollar nuestra ‘build’ de personaje como queremos.

En Elden Ring podremos tendremos acceso a un nutrido creados de personaje. Además, los jugadores tendrán la opción de elegir entre 12 diferentes clases. Esta primera decisión es bastante importante, ya que de ella dependerá el ritmo de las primeras horas de nuestra aventura y determinará el tipo de estilo de juego que emplearemos con nuestro Sin Luz. A partir de aquí todo depende enteramente de la habilidad del jugador. Esto no quiere decir que tienen que ser unos «maestros de los ‘soulsborne'» para avanzar o disfrutar de Elden Ring, ya que hay muchas formas de aprovechar las estadísticas de nuestros personajes en favor de la lucha. Afortunadamente, el movimiento de el Sin Luz —sin llegar al dinamismo del Lobo en Sekiro: Shadows Die Twice— es de gran ayuda para que los jugadores nuevos se adapten al estilo de lucha de este nuevo ‘soulsborne’ de From Software.

Magia, fuerza, Fe u ocultismo

Con la inteligencia, la fé y el nivel arcano altos podremos tener acceso a magias que nos ayudarán a enfrentar enemigos a distancia.

Nuestros Sin luz, no solo tendrán las herramientas básicas de los ‘soulborne’ a su disposición. En Elden Ring’ podremos equipar a nuestras armas con Cenizas de Guerra. Estas les otorgan a las armas, con una ranura disponible, habilidades que consumen PC. Adicional a la Cenizas de Guerra tendremos a nuestra disposición la posibilidad de invocar espíritus —en zonas específicas del juego— para que nos asistan en las peleas. La profundidad en el combate de Elden Ring, si bien puede ser abrumadora al inicio, es sumamente gratificante cuando es dominada.

Subir de nivel nuestro armamento y verificar que exista sinergia entre este y nuestras características es fundamental para el combate.

Afortunadamente, Elden Ring —al igual que Sekiro: Shodows Die Twice— tiene integrado tutoriales que ayudan —sin molestar a los jugadores que vienen de otros juegos de From Software— a entender las opciones que tendremos a nuestra disposición.

Un viaje tanto visual como musical

Nuestro viaje a traves del Necrolimbo —u otras zonas de las tierras intermedias creadas por George R.R. Martin— es adornado por grandes estructuras, aldeas o lugares destruidos y abandonados con un gran diseño artístico. Adicionalmente, los arreglos musicales a cargo de la talentosa Yuka Kitamura —conocida por su participación en la banda sonora de Sekiro: Shadows Die Twice y Bloodborne— ambientan de forma épica los combates de Elden Ring.

Nuestra reseña de Elden Ring fue hecha en un PC con una GPU AMD Radeon 5700, 16 GB de Ram y un procesador Ryzen 7 3700X. Sin embargo, nuevamente la optimización no ha sido la adecuada en un juego de From Software. En nuestra experiencia durante la reseña de Elden Ring hemos experimentado sensaciones similares a las vividas en Bloodborne (ciudad de Yharnam), solo que esta vez son mucho más intensas las caídas e inestabilidad de los ‘frames’ en las zonas con mayor densidad de enemigos o vegetación. Adicionalmente, la versión para PC con la que hemos hecho la reseña de Elden Ring padece de violentos momentos de ‘stuttering’. Esperemos que esto sea mitigado cuando Bandai Namco lance el parche del día uno del juego.

Elden Ring 9/10 Nota Lo que nos gustó -Un mundo abierto lleno de zonas secretas y jefes opcionales

-Gran diseño de niveles y épicos arreglos musicales.

-Una historia robusta con muchos NPC para contextualizarla.

Lo que no nos gustó -A nivel técnico el juego necesita una optimización.

-Algunos jefes se repiten sin cambios visibles en sus patrones. En resumen Elden Ring es el juego más ambicioso de From Software a la fecha. Esto no solo por el cuidado que ha tenido el estudio en su historia, sino también por la cantidad de opciones para los 'build' de personajes y el gigantesco mapa que los jugadores tienen a su disposición. El mundo creado por George R.R. Martin que ha sido traído a la vida por el equipo dirigido por Hidetaka Miyazaki absorbe al jugador gracias a la musica y la ambientación de fantasia oscura, la cual bebe de la obra del ya fallecido Kentaro Miura. Sin embargo, sus problemas de rendimiento hacen que el la "magia" se pierda por unos instantes.

Reseña de Elden Ring hecha con una copia digital para Steam provista por Bandai Namco Latinoamérica.