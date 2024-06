Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Reseña

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

En noviembre del 2022 FromSoftware nos sorprendió a todos con Elden Ring, un juego con un mundo gigantesco lleno de secretos y retos en cada rincón. Con el paso del tiempo, el último ‘soulslike’ de FromSoftware fue acumulado más seguidores. Esto desembocó en una demanda del público por más contenido. Afortunadamente, FromSoftware continuó el trabajo y el año pasado anunciaron Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Nosotros desempolvamos nuestro tiznado para viajar al Reino de las Sombras y en nuestra reseña conocerán nuestra experiencia en nuevo DLC de Elden Ring llamado Shadow of the Erdtree.

Shadow of the Erdtree, un DLC con horas de lucha, exploración y mucha frustración.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree introduce al juego de FromSoftware una nueva región llamada el Reino de las Sombras. Para entrar a este DLC se debe cumplir un requisito. Este es haber derrotado a Mogh «el señor de la sangre», enemigo de Elden Ring que según Steam solo ha sido derrotado por el 38% de los poseedores del juego. Sin embargo, hay otro «requisito» para entrar al nuevo DLC de Elden Ring llamado Shadow of the Erdtree. Este es el nivel recomendado por el propio FromSoftware para enfrentar los peligros que nos esperan en el Reino de las Sombras, el cual es 150.

Al entrar al Reino de las Sombras, nosotros nos dejamos llevar —a lomo de Torrente— por una serie de paisajes oníricos. Campos de flores luminosas o acantilados costeros bañados por una luz etérea contrastan con zonas más oscuras y opresivas, como pantanos venenosos o ruinas antiguas. Esta dualidad entre lo bello y lo aterrador —que nos cautivó en el juego original— se expande y sin perder la capacidad de sorprender en Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Una nueva historia para reconstruir

La historia de Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring, se centra en Miquella, hijo de Marika y hermano de Malenia, Diosa de la Putrefacción. Miquella, maldito con la apariencia eterna de un niño, buscaba una cura para su maldición y la de Malenia. Tras fallar y abandonar la Orden Dorada, creó el Haligtree para rivalizar con el Erdtree. Sin embargo, fue secuestrado por su hermanastro Mohg, quien ansiaba convertirlo en un dios y ser su consorte. Nuestro tiznado detiene a Mohg, dejando a Miquella en un estado de coma dentro de un capullo.

El resto de información sobre la historia del nuevo DLC de Elden Ring llamado Shadow of the Erdtree —como es tradición en los juegos de FromSoftware— se esparce por el mapa dispersa en fragmentos. Estos los debemos reconstruir a través de la exploración e interpretación. Pero una nueva pieza en la historia de Elden Ring y una nueva región no es lo único nuevo que introduce Shadow of the Erdtree a Elden Ring. Ya que, FromSoftware también cuenta con un arsenal de hechizos, piezas de armadura y armas.

Nuevas ‘build’ para nuestros tiznados

Shadow of the Erdtree también cuenta con su propio sistema de progresión, que no afecta la región original, el cual consiste en recolectar fragmentos del Noctárbol y cenizas espíritus venerados.

En Elden Ring: Shadow of the Erdtree, los jugadores tendrán ocho nuevos tipos de armas, entre estas destacan las garras para ataque cuerpo a cuerpo, la guadaña de alabarda o las dagas acanaladas. Adicionalmente, en el Reino de las Sombras nos esperan nuevos hechizos, algunos de estos —con nuestro build de INT— nos sorprendieron por su daño devastador. Por otro lado, en Shadow of the Erdtree, encontraremos manuales para crear nuevos objetos de apoyo. Así como también armaduras y talismanes. Nosotros, aún no hemos tenido tiempo suficiente para recolectar todos los nuevos objetos, armas, hechizos o talismanes. Sin embargo, las posibilidades para nuevos combos o ‘builds’ está latente en cada rincon de este nuevo DLC y no podemos esperar a ver cómo los jugadores más experimentados en este juego pueden explotar al máximo todo lo que ofrece FromSoftware en Shadow of the Erdtree.

En cuanto a enemigos, no podemos decir que los hemos visto a todos, pero sí nos hemos enfrentado a varios de ellos. Algunos estarán ubicados en mausoleos secretos, mazmorras o impedirán nuestro progreso en la historia de Shadow of the Erdtree. Estos últimos, al ser derrotados nos dejarán un recuerdo que podremos llevarle a Lectora de los Dedos en la Mesa Redonda. En cuanto a la dificultad, Elden Ring: Shadow of the Erdtree no los va defraudar. Ya que, los ataques de los nuevos enemigos no solo son poderosos. Algunos de ellos pueden ser bastante injustos y requerirán de invertir paciencia para conocer y dominar sus patrones de ataque.

Lugubre y melancolica ambientacion

La música de Shadow of the Erdtree se caracteriza por su melancolía —sin dejar de ser épica— reflejando a la perfección la atmósfera del Reino de las Sombras y el relato de Miquella. Pero la ambientación sonora de Elden Ring: Shadow of the Erdtree no se limita a la música. Los sonidos ambientales, como el viento susurrando entre las ruinas, el canto de las aves en la oscuridad y lamento de las almas en pena, contribuyen a crear una atmósfera inmersiva y en algunos casos a terminar de llenar de tensión del jugador luego de una batalla.

Cabe resaltar, que en nuestra reseña original de Elden Ring destacamos los problemas de desempeño del juego en PC. Afortunadamente, durante la reseña del nuevo DLC de Elden Ring llamado Shadow of the Erdtree estos problemas no estaban presentes y nunca tuvimos una caída de FPS. Por último, y no menos importante, vale la pena hablar de la duración de Shadow of the Erdtree. Ya que si bien hemos visto que la comparación que FromSoftware hizo comparando el tamaño del Reino de las Sombras con el de Limgrave se ha quedado corta. Si solo nos dedicamos —teniendo las manos o más del mínimo nivel requerido— a derrotar a los enemigos principales, Shadow of the Erdtree nos duró alrededor de unas 20 horas. Sin embargo, la exploración y los encuentros con enemigos secundario aún no los hemos agotado.

