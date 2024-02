Elden Ring Shadow of the Erdtree: esta es la fecha de lanzamiento del DLC

Hace unas horas FromSoftware anunció que mañana compartirá el primer tráiler de Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring. Sin embargo, no tenemos que esperar todo ese tiempo para conocer la información que revelará el primer tráiler del DLC de Elden Ring. Ya que, el conocido filtrador Billbil-kun ha compartido una posible fecha de lanzamiento para el DLC Shadow of the Erdtree de Elden Ring y otros anuncios que se podrían dar mañana junto al nuevo tráiler.

¿A qué horas y dónde ver el tráiler de Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring?

Si no quieren conocer los anuncios que se compartirán junto al primer tráiler de Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring, les contamos que mañana 20 de febrero a las 9:30 AM hora de Colombia (8:30 AM México) iniciará una cuenta atrás de 30 minutos que terminará a las 10:00 AM hora de Colombia (9:00 AM México) con el estreno del primer tráiler del DLC de Elden Ring llamado Shadow of the Erdtree.

¿Cuándo sale o es la fecha de lanzamiento de Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring?

Ahora que ya sabemos dónde y a qué horas ver el tráiler de Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring, es momento de conocer la filtración.

Según Billbil-kun mañana conoceremos la fecha de estreno de Shadow of the Erdtree. Este es el DLC de Elden Ring, el cual podría ser lanzado el viernes 21 de junio. Cabe resaltar que Billbil-kun cuenta con una gran reputación. Ya que es la persona que siempre filtra con exactitud detalles sobre juegos que llegan a PS Plus, Xbox Game Pass y Epic Games Store. Sí bien, Billbil-kun alega no estar seguro de que esta sea la fecha de lanzamiento oficial, el cuenta que ha llegado a la conclusión debido a que el 21 de junio del 2024 serán estrenadas dos ediciones del juego Elden Ring.

¿Cuáles serán las nuevas ediciones físicas que llegarán con Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring?

Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring también lo podrán comprar por separados quienes ya tengan el juego base.

El 21 de junio del 2024 Bandai namco y FromSoftware lanzarán, según Billbil-kun, dos nuevas ediciones físicas de Elden Ring. La primera de estas será Elden Ring: Game of The Year (GOTY), la cual incluirá el DLC Shadow of the Erdtree y tendrá un precio de €80.99. Esto es aproximadamente $340.000 pesos colombianos o $1.480 pesos mexicanos. La segunda es una nueva edición de colección. sin embargo, Billbil-kun afirma no tener conocimiento del contenido que tendrá la nueva edición del juego.

Vía: Gamerant