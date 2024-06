Elden Ring: Shadow of the Erdtree, guía para entrar al DLC

Por fin ha llegado la hora de jugar el DLC de Elden Ring llamado Shadow of the Erdtree. Ya que, desde el viernes 21 de junio miles de tiznados regresarán a las tierras intermedias. Esto con el fin de emprender la búsqueda por la entrada al Reino de las Sombras, lugar en el cual se desarrolla Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring. Así que, en esta guía, les contaremos cómo entrar al DLC de Elden Ring y les daremos varios consejos para que su viaje en el Reino de las Sombras sea más «placentero».

¿Cómo entrar al Reino de las Sombras, lugar donde se desarrolla el DLC Shadow of the Erdtree de Elden Ring?

Para entrar al Reino de las Sombras, el lugar donde tiene lugar el DLC Shadow of the Erdtree de Elden Ring, los jugadores deberán mínimo haber derrotado a Radahn y posteriormente a Mogh. Este último es uno de los jefes opcionales de Elden Ring, razón por la cual puede que no lo tengamos derrotado en nuestra partida. Prueba de esto es que es uno de los logros que menos han podido desbloquear los jugadores de Elden Ring.

Primer paso para entrar al DLC de Elden Ring: derrotar a Radahn

Radahn, cuya historia está enlazada con la de uno de los personajes principales del DLC Shadow of the Erdtree de Elden Ring, se encuentra en el castillo Melenaroja al sur este de Caelid. Sin embargo, para activar la pelea con Radahn debemos cumplir uno varios posibles objetivos.

Objetivos para activar el festival de Radahn:

Avanzar en la misión de Ranni, Blaid o Alexander hasta el momento que ellos nos pidan acabar con Radahn.

Llegar a la Meseta Atlus.

Si cumplimos con uno de estos objetivos al llegar al punto de gracias del Gran puente infranqueable encontraremos un teletransportador antes del puente que nos llevará directo al lugar donde se hacen los preparativos para la pelea contra Radahn.

Segundo paso para entrar al DLC de Elden Ring: derrotar a Mogh, Señor de la Sangre

Derrotar a Mogh no creemos que sea un gran problema. Sin embargo, la llegada al area secreta donde Mogh se encuentra este jefe es otra historia. Para llegar a este lugar la mejor ruta es avanzar en la misión de Varré y obtener el objeto llamado Medalla de sangre pura. Este objeto nos ayudará a teletransportarnos a la entrada del Mausoleo de la dinastía Moghwyn para enfrentarnos al Mogh y poder entrar al DLC Shadow of the Erdtree de Elden Ring.

¿Cómo obtener la Medalla de sangre pura de Varré para viajar a la región donde está la entrada del DLCShadow of the Erdtree de Elden Ring?

Para activar la misión de Varré y obtener la Medalla de sangre pura para viajar al lugar donde está la entrada del DLCShadow of the Erdtree de Elden Ring primero debemos haber hablado con Varré «el cara blanca» al inicio del juego, derrotado a Godrick el Injertado y visitado la mesa redonda. Una vez hecho primero debemos buscar a Varré en la iglesia de la Rosa —que se encuentra al sur oeste de la academia de Raya Lucaria— y avanzar en su misión mínimo hasta obtener el objeto llamado Medalla de sangre pura.

La iglesia de la Rosa se encuentra al sur oeste de la academia de Raya Lucaria.

Para obtener la Medalla de sangre pura de Varré el cara blanca, los jugadores deben hablar con él en la iglesia de Rosa y aceptar su misión. Una vez hecho esto, Varré nos dará un dedo sangriento infestado. Luego debemos invadir a tres jugadores, sin importar si ganamos o perdemos. Al terminar nuestras invasiones tenemos que regresar con Varré, quién nos pedirá la sangre de una doncella.

El siguiente paso será buscar la sangre de cualquier doncella, ya que nosotros no tenemos una.

En las Tierras Intermedias hay muchas doncellas, pero para esta guía de Elden Ring recolectaremos la sangre que nos pidió Varré el cara blanca en la iglesia de la inhibición, la cual se encuentra en la zona de Liurnia. A continuación, les compartimos una ruta para llegar a la iglesia de la Inhibición desde el punto de gracias del Gran Elevador de Dectus. Recuerden abrir las imágenes para ver mejor la ruta.

¿Cómo llegar a donde está Mogh, Señor de la Sangre?

Deben tener en cuenta, que durante el viaje hacia la iglesia de la Inhibición tendremos que soportar daño de Frenesí y cruzar la Aldea de la llama frenética. Este lugar tiene varios enemigos que podremos superar a lomo de Torrente. Luego de cruzar la Aldea, si es la primera vez que cruzamos por este lugar, seremos invadidos. Tras derrotar a nuestro enemigo estaremos frente a la iglesia de la Inhibición, lugar donde yace la doncella que nos ayudará a cumplir con esta parte de la misión de Varré, el cara blanca.

Ahora, debemos regresar a la iglesia de la Rosa y entregarle a Varré el Favor del Señor de la Sangre con el plasma recolectado de la doncella de la iglesia de la Inhibición. De esta manera Varré nos otorgará el Medallón de caballero de sangre pura, con el cuál podremos viajar al lugar donde está la entrada del DLCShadow of the Erdtree de Elden Ring. En este lugar llamado el Palacio de Mohggwyn se encuentra la mejor zona para ‘farmear’ runas y subir de nivel rápido de Elden Ring conozcan todo para tener lo necesario y armar la ‘build’ que deseen en el siguiente enlace.

Una vez lleguemos al Palacio de la dinastía Moghwyn solo tendremos que seguir el siguiente camino para llegar al lugar donde lucharemos contra Mogh, Señor de la Sangre.