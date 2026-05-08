Electronic Arts anunció una colaboración con la Universidad de Los Andes para fortalecer el desarrollo de videojuegos en Colombia

Electronic Arts —la enorme empresa de videojuegos responsable de publicar juegos como EA Sports FC (antes conocida como FIFA), Los Sims, Apex Legends, Mass Effect y Battlefield— tiene presencia en Colombia desde hace algunos años y se ha comprometido a «promover la innovación en la industria colombiana de los videojuegos y fortalecer el desarrollo de talento». Con ese objetivo acaba de anunciar la firma de una alianza con la Universidad de los Andes, que es una de las instituciones de educación superior más reconocidas del país.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

De acuerdo a esta alianza, «Electronic Arts patrocinará iniciativas diseñadas para fortalecer la oferta académica de Computación para el Entretenimiento en la Universidad de los Andes». Con este apoyo se crearían varios cursos e iniciativas relacionadas con la industria de los videojuegos, incluyendo herramientas de producción, desarrollo y prácticas.

Universidad de los Andes

Esta colaboración fue anunciada durante una Game Jam realizada en la universidad. En este evento, los estudiantes formaron equipos para desarrollar prototipos originales de videojuegos en tan solo 24 horas. Durante esta también se llevaron a cabo foros sobre la industria enfocados en las tendencias y el futuro de los videojuegos.

Aunque no ha alcanzado los niveles que tiene la industria en México, Argentina y especialmente Brasil, cada vez hay más estudios de desarrollo de videojuegos en Colombia y algunos han trabajado con grandes de la industria como Atari. Tenemos a Dreams Uncorporated que hizo el bello Cris Tales, el estudio Teravision Games que trabajó en el juego de Killer Klowns from Outer Space y Team Vultures que muy pronto sacará un juego de estrategia inspirado en Resident Evil.

Esperamos que esta alianza de Electronic Arts con la Universidad de Los Andes rinda frutos y pronto tengamos muchos más estudios de desarrollo de videojuegos en Colombia.