Electronic Arts habría cancelado otro juego de Star Wars

Tras varios años difíciles de juegos controversiales, cancelaciones de alto perfil y decepciones para los fanáticos, parecía que EA por fin había encontrado un equilibro con sus juegos de Star Wars gracias a Jedi Fallen Order. En este momento, esta empresa tiene a sus estudios trabajando en una secuela para ese juego, otro título de menor perfil basado en la misma saga y, según rumores, un nuevo Knights of the Old Republic. El futuro luce bien para esta franquicia.

Pero todo parece indicar que, antes de llegar a este punto, la situación era aun más grave de lo que parecía. Kotaku reporta que, de acuerdo a sus fuentes, EA había cancelado otro juego más de Star Wars en 2019.

Star Wars Jedi: Fallen Order (2019)

Dicho juego tenía como nombre clave Viking y su lanzamiento estaba planeado para finales de 2020. Lo describen como un ‘spin off’ de Star Wars Battlefront, pero con elementos de mundo abierto. Estaba siendo desarrollado por EA Vancouver con la ayuda de Criterion.

¿Qué mató a este proyecto? Las dificultades en la comunicación entre ambos estudios y la difícil fecha de lanzamiento, que exigía que el juego fuera terminado en tan solo año y medio. Una vez que EA se dio cuenta que Viking no estaría listo a tiempo, decidió cancelarlo en lugar de darle una nueva fecha.

No ha surgido arte conceptual ni detalles sobre cómo hubiera sido este juego, solo nos queda imaginar qué nos perdimos.

Fuente: Kotaku